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17:44 (мск), источник: РИА Новости

В Перми во время театрального шоу загорелся авиамотор

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Накануне вечером в Перми во время уличной постановки загорелся авиационный мотор. Об этом сообщает портал v-kurse.ru.

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Во время театрального шоу «Сердце Швецова» предполагался запуск двигателя АШ-62. Мотор проработал несколько минут, после чего произошло возгорание.

Отмечается, что на площади собралось около ста человек, среди них были маленькие дети. Многие зрители восприняли инцидент как элемент шоу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я даже на секунду испугалась, а вдруг взорвется», — рассказала очевидец.

Сообщается, что пожар удалось быстро ликвидировать. Предположительно, причиной возгорания стал переизбыток масла в рабочем цилиндре двигателя.

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