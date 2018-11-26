В Перми во время театрального шоу загорелся авиамотор

Во время театрального шоу «Сердце Швецова» предполагался запуск двигателя АШ-62. Мотор проработал несколько минут, после чего произошло возгорание.

Отмечается, что на площади собралось около ста человек, среди них были маленькие дети. Многие зрители восприняли инцидент как элемент шоу.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-76963619&id=456239305&hash=035cfc68d4886a92&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я даже на секунду испугалась, а вдруг взорвется», — рассказала очевидец.