Апфельбаум заявила, что не проверяла финотчетность «Седьмой студии»

Во время допроса в Мещанском суде Москвы Апфельбаум пояснила, что основным требованием для ее сотрудников было искусствоведческое образование. «А в департаменте финансов работали специалисты, мы не проверяли за ними документы», — отметила Апфельбаум.
«Даже если бы мы собирали первичные документы, вряд ли кто-либо из сотрудников моего департамента понял по ним, что что-то не так. Соглашения проверяла Счетная палата, если у них были вопросы, мы всегда на них отвечали, всегда предоставляли информацию», — сказала подсудимая.
По ее словам, даже после завершения проекта «Платформа» созданные для него спектакли продолжают ставить, а в «Гоголь-центре» играли на купленном для проекта рояле.
По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.
Также на скамье подсудимых находится директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры.
Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.