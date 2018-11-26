Апфельбаум заявила, что не проверяла финотчетность «Седьмой студии»

Источник: РИА Новости

Во время допроса в Мещанском суде Москвы Апфельбаум пояснила, что основным требованием для ее сотрудников было искусствоведческое образование. «А в департаменте финансов работали специалисты, мы не проверяли за ними документы», — отметила Апфельбаум.

«Даже если бы мы собирали первичные документы, вряд ли кто-либо из сотрудников моего департамента понял по ним, что что-то не так. Соглашения проверяла Счетная палата, если у них были вопросы, мы всегда на них отвечали, всегда предоставляли информацию», — сказала подсудимая.

По ее словам, даже после завершения проекта «Платформа» созданные для него спектакли продолжают ставить, а в «Гоголь-центре» играли на купленном для проекта рояле.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.

Также на скамье подсудимых находится директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры.