Концерт рэпера Элджея отменен после угроз убийством
Концерт
Концерт
«Самому артисту приходили угрозы расправой. Человека, который занимается творчеством и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске», — говорится в посте.
Отмечается, что организаторы успели продать более 1500 билетов и раздать около 500 пригласительных, однако решили отказаться от мероприятия. Они пообещали вернуть деньги за билеты. Концерт был запланирован на 28 ноября.
«У нас нет другого выбора. Мы даже не обращаем внимание на псевдопатриотов и сомнительных общественников, обвиняющих во всех смертных грехах молодого исполнителя. Конечно, легче же обвинить во всем
Ранее в ноябре депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить творчество Элджея
Элджей — 24-летний Алексей Узенюк из Новосибирска. В его дискографии восемь альбомов.