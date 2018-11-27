Новоуральск: как закрытый атомный город превратился в «мегасвалку»

Источник: ЮРИЙ ДОРОНИН, ГАЗЕТА "НЕЙВА"

Новоуральск — это один из 40 закрытых городов России. Здесь работает крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана — «Уральский электрохимический завод» Росатома.

Город, в котором живет 83 тысячи человек, окружен высоким бетонным забором с колючей проволокой. За последние шесть лет отсюда уехало более 4 тысяч человек. Попасть в город можно только через контрольно-пропускные пункты. Чужих пускают только после проверки службы безопасности «Росатома» и ФСБ.

Рядом с въездом в город находится кафе «Гурмэ» на несколько столиков. Местные встречаются здесь с теми, кого не пустили в город. Среди них — и корреспондент Русской службы Би-би-си (администрация города не нашла оснований для въезда корреспондентов Би-би-си в Новоуральск).

В будний день двое посетителей кафе молча смотрят сериал про российскую полицию. Налево от кафе — местный рынок, там продают еду, валенки, веники и дешевый ширпотреб. Половина прилавков и павильонов пустуют, покупателей почти нет.

За рынком находится железнодорожная станция с кафе для тех, кому в город нельзя, и магазином разливного пива. Отсюда ежедневно сотни жителей Новоуральска на автобусах и электричках едут в Екатеринбург на работу, дорога занимает примерно полтора часа.

Еще в городе есть три свалки: свалка бытовых отходов, пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов и полигон, на который в течение нескольких лет свозились отходы химической промышленности из Свердловской области и других регионов.

Три года назад в городе началась борьба против свалки химических отходов.

Источник: Русская служба Би-би-си

И история бы не вышла за пределы высокого бетонного забора, если бы не один ребенок и один 70-летний пенсионер.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как все было.

Свалка и ее предполагаемые жертвы

14-летний Сережа (настоящее имя не раскрывается) родился в Новоуральске, его мать Наталья (имя изменено по ее просьбе из соображений безопасности) работает в местной библиотеке.

В городе немного развлечений. Сережа постоянно ходил на мототрассу кататься на велосипеде — в хорошую и плохую погоду. У него часто промокала одежда и обувь, которую они дома просто сушили, рассказала Би-би-си Наталья.

Новоуральск окружен бетонным забором с колючей проволокой | Источник: Русская служба Би-би-си

Но, как оказалось позднее, трасса находится недопустимо близко «к смертельной свалке», как ее называет Наталья. Речь идет о полигоне с химическими отходами, которым управляет компания «Утилис». По мнению матери ребенка, все это привело к тому, что Сережа тяжело заболел.

Официально на полигон ООО «Утилис», который работает с 1992 года, можно ввозить отходы третьего и четвертого классов опасности. Но местные жители считают, что с 2012 года на полигон ввозятся отходы более высокого — первого и второго классов опасности..



Местные активисты часто связывают «Утилис» с УГМК и ее генеральным директором Андреем Козицыным. По данным СПАРК, явной связи между компаниями нет..



Директором «Утилиса» является Андрей Овчинников, который не связан с другими компаниями, а бенефициаром компании оказался Алексей Скопин из Кирова. При этом совладельцы компании регулярно меняются, а также с 2002 года у компании поменялись три директора.



«Утилис», по данным СПАРК, достаточно прибыльная компания: в 2017 году ее чистая прибыль составила почти 73 млн рублей, а выручка более 169 млн рублей.

Он — единственный житель города, у которого есть официальный диагноз хронической интоксикации организма, а в его крови были найдены тяжелые металлы, рассказывает она. Эту историю подтвердили и несколько их знакомых.

Симптомы этой болезни — дерматит, выпадение волос, расслоение ногтей, проблемы с печенью, желудочно-кишечным трактом и нервной системой.

Весной у мальчика ухудшилось здоровье. И Наталья начала показывать его врачам. За отдельную плату сделала анализы, чтобы подтвердить диагноз. В мае его подтвердили.

История про болезнь быстро распространилась по городу.

Кто-то сочувствовал им. Кто-то просто не верил. Один из собеседников Би-би-си сказал, что мать Сережи «как все матери преувеличивала проблему». «Он не выглядит слишком больным», — сказал Би-би-си один из активистов.

За забором находятся гаражи, вокзал и рынок | Источник: Русская служба Би-би-си

А летом этого года на сайте местного городского портала и вовсе появился материал, где утверждалось, что Сережа якобы «спалился на курении наркоты» несколько лет назад, и что он агрессивный и неуправляемый. Про его мать писали, что она якобы «начала курировать» тему борьбы с полигоном в надежде получить грант по создание предприятия по переработке отходов.

«Документы [с диагнозом] представители свалки сфотографировали, и на следующий день на меня и моего сына обрушилась волна грязных статей, где я — библиотекарь — захватываю власть в городе, а мой сын — торговец наркотиками со стажем», — рассказала Наталья Би-би-си.

По ее словам, в борьбе со свалкой «Утилиса» она не участвовала. «Черные пиарщики уже истрепали и эпитетами, и прозвищами», — пожаловалась она. С корреспондентом Би-би-си она отказалась встречаться лично, ответила на вопросы через соцсети.

На рынке жители города и соседних поселков могут купить продукты, дешевую одежду и обувь | Источник: Русская служба Би-би-си

В городе действительно многие испытывают проблемы со здоровьем. По данным минздрава, основная причина смертности в Новоуральске — сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте — онкология: в 2017 году с этой причиной было связано 18,3% смертей (по России в целом меньше — 15,8%). А на третьем — травмы и отравления.

Из официального отчета минздрава, к примеру, можно узнать, что в прошлом году алкоголем в городе отравились 17 человек. И только одного удалось спасти.

У детей первое место занимают болезни органов дыхания.

Крайне сложно проследить связь между «Утилисом» и здоровьем жителей, говорит журналист местной газеты «Нейва» Юрий Доронин: «У нас ведь вокруг полно металлургических заводов. Ну и плюс внутри города: бетон тоже влияет, автомобили тоже влияют».

Но история с Сережей привела к обострению конфликта между общественниками и компанией «Утилис». «Пострадал ребенок, и нас это в большей степени зацепило», — говорит один из авторов письма Александр Мизюлин. Он — общественник, который участвует в организации «Антидилер», которая борется с распространением наркотиков.

В мае группа активистов решилась написать письмо президенту Владимиру Путину.

На местном рынке много свободных прилавков и павильонов | Источник: Русская служба Би-би-си

Подписать его решили именем местного пенсионера Геннадия Легунцова, дома у которого и собрались местные активисты, чтобы решить, как бороться со свалкой дальше.

У Легунцова к тому времени нашли рак. Ему, в отличие от других, было нечего терять, объясняет один из собеседников Би-би-си на условии анонимности, почему письмо было от него. Связаться с ним самим Би-би-си не удалось.

На местном рынке можно купить веники, валенки и искуственные цветы | Источник: Русская служба Би-би-си

Тоже самое обращение к президенту, но от имени региональной общественной организации Свердловской области «Защита природы» затем было опубликовано на сайте Change.org незадолго до «прямой линии» с Путиным. В обращении жители жаловались, что на территорию города было ввезено более 100 тысяч тонн отходов 1 и 2 классов опасности, и он стал «мегасвалкой высокотоксичных химических отходов». Под обращением подписались почти 3 тысячи человек — меньше 1% жителей города.

Что случилось после письма Путину?

К тому моменту местные жители уже три года вели борьбу с компанией «Утилис», которая управляет свалкой. Писали письма в разные инстанции с требованием проверить компанию и закрыть свалку, но получали отписки.

В 2015 году дело дошло до суда — арбитражный суд Свердловской области, согласно картотеке судебных дел, признал договор аренды земли города с ООО «Утилис» недействительным по иску заместителя прокурора Свердловской области.

Но «Уралинформбюро» писало, что в том же году договор городской администрации с «Утилисом» перезаключили. То есть по сути ничего не изменилось.

В бюджет Новоуральска до конца 2020 года ежегодно будет поступать 19−20 млн рублей по статье «плата за негативное воздействие на окружающую среду»..



Еще в 2017 году платежи в бюджет города были скромнее: тогда по этой статье было переведено чуть более 4,3 млн рублей.

Прошлой зимой местный депутат Дмитрий Никаноров, который был среди тех, кто занимался ликвидацией последствий аварии в Чернобыле, тоже решил бороться против химической свалки. Он начал это делать после того, как к нему обратились местные активисты. Он начал писать депутатские запросы и пытаться решить проблему свалки с городской администрацией.

Когда он приехал в первый раз на свалку «Утилис» прошлой зимой, то увидел на снегу следы шин с желтой субстанцией, которые вели от свалки в соседние гаражи. Дальше все это разносилось по городу.

Местные общественники и чиновники на полигоне «Утилис», май 2018 года | Источник: ЮРИЙ ДОРОНИН, ГАЗЕТА "НЕЙВА"

«Мы приехали туда, и я с ужасом увидел, что у нас ноги в этом кеке, в этой желтой ядовитой субстанции. Мы с [мэром города Александром] Барановым стояли в сугробике и ноги чистили», — вспоминает он.

Когда Никаноров начал заниматься проблемой свалки, то заметил, что в год от «Утилиса» в бюджет города поступает около 20 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду, но они идут в «общий котел» расходов. И резерва на покрытие экологического ущерба в городе нет.

И дело сдвинулось с мертвой точки. Удалось достучаться до местной администрации, считает Никаноров. Мизюлин считает, что все получилось после письма президенту.

На свалку приехали проверяющие из регионального отделения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). После проверки они подали иск в суд Новоуральска. Суд приостановил работу свалки.

В агентстве Би-би-си ответили, что в результате проверки были выявлены «несоответствия данных по классам отходов», которые завозили на свалку с «Среднеуральского медеплавильного завода», «Уралэлектромеди» и «ММСК». Все эти компании входят в «Уральскую горно-металлургическую компанию» (УГМК).

У ФМБА есть претензии к тому, как транспортировались отходу и как они хранятся. При этом в агентстве не выявили вредного воздействия полигона на окружающую среду и здоровье населения.

Взятие проб на полигоне «Утилис», май 2018 года | Источник: ЮРИЙ ДОРОНИН, ГАЗЕТА "НЕЙВА"

В Росприроднадзоре по Уральскому федеральному округу сообщили Би-би-си, что планируют возбудить административные дела против предприятия и должностного лица по результатам проверок.

Мэр города Баранов в мае этого года публично потребовал прекратить с 1 июня ввоз в город отходов. Тогда активистам показалось, что победа уже близка, но вдруг удача от них отвернулась.

«Утилис» обжаловал приостановку работы в Арбитражном суде Свердловской области. Это произошло потому, что областной суд не стал вникать в проблемы жителей маленького города, сказал Би-би-си один из активистов. На заседание даже не было никого из жителей и активистов. «Нас не выслушали», — говорит один из активистов корреспонденту Би-би-си.

Сейчас полигон вновь открыт. Это Би-би-си подтвердили в региональном ФНБА. Правда, по словам Мизюлина, туда свозят только строительные отходы, а не химические. «Завозить химотходы мы туда не даем, мы периодически туда приезжаем и проверяем», — говорит он.

Впереди новые разбирательства

По данным картотеки арбитражного суда Свердловской области, администрация Новоуральска в этом году попыталась через суд расторгнуть договор с «Утилисом» об аренде земли, на которой расположен полигон.

Суд отказал им в этом, администрация обжаловала это решение. Формально потому что на территории полигона находятся постройки в собственности «Утилиса». 18 декабря пройдет новый суд.

Полигон «Утилис», май 2018 года | Источник: ЮРИЙ ДОРОНИН, ГАЗЕТА "НЕЙВА"

Жители города уверены, что борьба не закончена. По словам нескольких жителей, с которыми поговорил Би-би-си, УГМК обещал с 1 января 2019 года прекратить ввоз отходов на территорию города.

«Вся эта огромная масса ложится на город, на нас, на наших детей, на наших внуков, — говорит Никаноров. Все разрушено, все развалено. Город с интеллектуальным потенциалом остается фактически хозяином трех свалок».

По этой железной дороге ходят электрички из Новоуральска в Екатеринбург | Источник: Русская служба Би-би-си

Наталья все это время пытается выбить для Сережи лечение. «Мне бы справиться с угрозой разрушения здоровья своего сына. Наши медики только что отправляли нас на курортное лечение и пытаются помочь своими силами, но здесь нужны высокие технологии», — сетует она, добавляя, что в городе таких специалистов нет.

Би-би-си отправила запрос в администрацию города, в УГМК и «Утилис», но на момент публикации ответа не получила.