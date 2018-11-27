По югу Италии пронесся двойной торнадо (видео)

Один из очевидцев по имени Кристиан Чернуши сумел снять на камеру это пугающее зрелище.

К сожалению, на море торнадо не остановился. Вскоре две крутящиеся воронки достигли берега и нанесли ущерб прибрежным деревням. Пострадали несколько автомобилей и домов, десятки деревьев оказались вырваны с корнем, и несколько человек получили травмы.