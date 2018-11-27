По югу Италии пронесся двойной торнадо (видео)
В Сети появились пугающие кадры.
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В Сети появились пугающие кадры.
Жители итальянского юга стали свидетелями необычного явления. К побережью со стороны Адриатического моря двигался мощный двойной торнадо.
Один из очевидцев по имени Кристиан Чернуши сумел снять на камеру это пугающее зрелище.
К сожалению, на море торнадо не остановился. Вскоре две крутящиеся воронки достигли берега и нанесли ущерб прибрежным деревням. Пострадали несколько автомобилей и домов, десятки деревьев оказались вырваны с корнем, и несколько человек получили травмы.
Торнадо пронесся через южные итальянские провинции Апулия, Калабрия и Кампания.
Forming tornado in Crotone, Calabria, south Italy this afternoon, November 25. Report: Tornado in Italia pic.twitter.com/PBrSqJBjoq— severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 25, 2018
Some serious weather around in Southern #Italy today. #tornado pic.twitter.com/ncex175Mbj— ? David Sanderson ? (@dcsanderson) November 25, 2018
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