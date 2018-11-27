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10:54 (мск), источник: Mail Новости

По югу Италии пронесся двойной торнадо (видео)

В Сети появились пугающие кадры.

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Жители итальянского юга стали свидетелями необычного явления. К побережью со стороны Адриатического моря двигался мощный двойной торнадо.

Один из очевидцев по имени Кристиан Чернуши сумел снять на камеру это пугающее зрелище.

Во время загрузки произошла ошибка.

К сожалению, на море торнадо не остановился. Вскоре две крутящиеся воронки достигли берега и нанесли ущерб прибрежным деревням. Пострадали несколько автомобилей и домов, десятки деревьев оказались вырваны с корнем, и несколько человек получили травмы.

Торнадо пронесся через южные итальянские провинции Апулия, Калабрия и Кампания.

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