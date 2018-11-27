Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина обратилась с требованием к РФ по захваченным кораблям
Почему мы пьем в самолетах томатный сок (и немного про вино)
Дочь Натальи Ветлицкой травят в испанской школе
Китай сделал предупреждение Украине по конфликту с Россией
В России рухнули цены на частные дома
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
Сергей Безруков забрал жену с ребенком из роддома
Сын Барановской снялся в клипе с «самой красивой девочкой в мире»
Теща Марьянова собирается засудить Малахова за «Прямой эфир»
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера»
СМИ: Эскортница выбежала обнажённая в коридор отеля - видео
Видео: ответ РФ на вторжение украинских кораблей
«Выстрел себе в ногу»: западные СМИ о конфликте на Азове
Кто ворует у РФ миллиардами: Кудрин назвал вслух
Муж задушил жену за отказ в последнем сексе - СМИ
Советский ведущий Юрий Ковеленов умер - причина
Почему россияне бросают родину и покупают дома в Португалии
Какие дела в доме нужно обязательно сделать к зиме
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
8Самые смешные фотографии дикой природы
11:41 (мск), источник: ТАСС

В Новокузнецке кота признали виновным в затоплении магазина детских игрушек

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новокузнецка постановил взыскать около 195 тыс. рублей с семьи местных жителей — хозяев кота, по вине которого затопило магазин детских игрушек местной предпринимательницы, сообщается в материалах на сайте суда.

Наверх
Источник: AP 2018

Магазин игрушек затопило 28 февраля из квартиры, расположенной этажом выше. После этого она обратилась в суд с иском о компенсации ущерба.

Читайте также
Бойся, человек: ученые выяснили, что кошки понимают людей по глазам

«Судом установлено, что причиной затопления явился открытый кран воды на кухне в квартире ответчиков, что ими не оспорено. Из пояснений ответчиков и свидетеля следует, что вода текла из открытого крана мимо мойки в кухне по причине небрежности ответчиков (кран открыл кот)», — говорится в документе.

Суд поясняет, что поскольку установить степень вины каждого из трех ответчиков не представляется возможным — все они проживают в квартире и обязаны внимательно относиться к ее содержанию, обязанность возмещения вреда должна распределяться между ними в равных долях. В итоге суд постановил взыскать с них в пользу предпринимательницы 172,7 тыс. рублей понесенного ущерба, расходы по проведению оценки в сумме 10 тыс. рублей, а также 12,2 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины, юридических услуг и услуг почты.

В материалах дела уточняется, что изначально хозяйка магазина требовала взыскать 282,8 тыс. рублей за испорченный товар и ущерб. Однако в ходе судебного разбирательства сумма была снижена.

Второе животное в доме: кошка к котам. 8 правил

 Что означает введение военного положения для украинцев
“Буран”, по сути, падал с орбиты
СБУ подтвердила присутствие сотрудников на задержанных кораблях
СМИ сообщили о просьбах банков обосновать переводы на 1 тыс. руб
Мелания Трамп показала рождественское убранство Белого дома
Глава МИД Турции: журналиста Хашкаджи убивали под музыку
Кудрин: российская экономика «попала в серьезную застойную яму»
ВТБ обвинил Коломойского в попытке рейдерского захвата
Бывший футболист оказался хозяином нарколаборатории
Спорт
Страхи и падения: что не так с Медведевой Евгения Медведева не попала даже в финал Гран-при и не выиграла до сих пор ни одного старта в текущем сезоне
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
В России вводят новую наклейку на авто — с буквой «А» Специальный знак, означающий «Автономное вождение», получат беспилотные автомобили на время правительственного эксперимента
Кино
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон» Организаторы престижной музыкальной премии в 23-й раз наградили лауреатов
Недвижимость
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
7 признаков плохого ремонта
В Москве снесли Ховринскую больницу (фото)
Популярные темы на «Детях»
Единорог 197
Вера в Деда Мороза 182
Почему людям айфоны не нравятся? 159
Ваш самый необычный Новый Год. 153
Леди
Владимир Машков все еще альфа-самец (фото) Рассказываем о том, почему 55-летний актер все еще остается главным альфа-самцом на российской сцене.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь