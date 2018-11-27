В Новокузнецке кота признали виновным в затоплении магазина детских игрушек

Источник: AP 2018

Магазин игрушек затопило 28 февраля из квартиры, расположенной этажом выше. После этого она обратилась в суд с иском о компенсации ущерба.

«Судом установлено, что причиной затопления явился открытый кран воды на кухне в квартире ответчиков, что ими не оспорено. Из пояснений ответчиков и свидетеля следует, что вода текла из открытого крана мимо мойки в кухне по причине небрежности ответчиков (кран открыл кот)», — говорится в документе.

Суд поясняет, что поскольку установить степень вины каждого из трех ответчиков не представляется возможным — все они проживают в квартире и обязаны внимательно относиться к ее содержанию, обязанность возмещения вреда должна распределяться между ними в равных долях. В итоге суд постановил взыскать с них в пользу предпринимательницы 172,7 тыс. рублей понесенного ущерба, расходы по проведению оценки в сумме 10 тыс. рублей, а также 12,2 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины, юридических услуг и услуг почты.