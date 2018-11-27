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12:16 (мск), источник: Интерфакс

Памятник Канту облили краской в Калининграде

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — В Калининграде неизвестные облили краской памятник философу Иммануилу Канту, установленный у стен Балтийского федерального университета (БФУ).

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Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе вуза, факт вандализма был обнаружен утром во вторник.

«Неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту, стоящий у одного из корпусов БФУ имени Канта на улице Университетской. На место вызвана полиция, которая уже приступила к выяснению обстоятельств этого происшествия. Памятник находится на балансе города», — отметил собеседник агентства.

По его словам, также на месте работают специалисты, которые определят состав краски, и выдадут рекомендации, как лучше очистить памятник.

В пресс-службе рассказали, что вокруг памятника разбросаны листовки, с призывом к студентам срывать таблички, носящие «имя врага».

Имя философа Канта участвует в конкурсе на присвоение имени калининградскому аэропорту «Храброво». Оно долго лидировало, но в настоящее время уступает имени императрицы Елизаветы Петровны.

При этом отдельные депутаты Госдумы считают, что имя философа не должно участвовать в состязании на основании положения о конкурсе.

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