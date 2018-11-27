Памятник Канту облили краской в Калининграде

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе вуза, факт вандализма был обнаружен утром во вторник.

«Неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту, стоящий у одного из корпусов БФУ имени Канта на улице Университетской. На место вызвана полиция, которая уже приступила к выяснению обстоятельств этого происшествия. Памятник находится на балансе города», — отметил собеседник агентства.

По его словам, также на месте работают специалисты, которые определят состав краски, и выдадут рекомендации, как лучше очистить памятник.

В пресс-службе рассказали, что вокруг памятника разбросаны листовки, с призывом к студентам срывать таблички, носящие «имя врага».

Имя философа Канта участвует в конкурсе на присвоение имени калининградскому аэропорту «Храброво». Оно долго лидировало, но в настоящее время уступает имени императрицы Елизаветы Петровны.