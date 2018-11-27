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13:45 (мск), источник: RTVi

«Медуза»: клиника в Москве предлагала проводить «женское обрезание» несовершеннолетним

В Московском медицинском центре «Бест Клиник» предлагали услугу по «женскому обрезанию» для девочек от 5 до 12 лет. Об этом 27 ноября написала «Медуза».

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«Бест клиник» — это сеть медицинских центров по Москве. На сайте организации написано, что главными принципами ее работы стало «ответственное, доброжелательное и порядочное отношение к пациентам». Процедуру женского обрезания проводили в клинике возле метро Бауманская, сообщает «Медуза».

В материале издания сообщается, что в ноябре в редакцию пришло анонимное письмо, автор которого рассказал о процедуре в «Бест клиник». Он также приложил к тексту скриншоты с сайта организации, на которых указана цена за эту услугу.

Кроме стоимости там было написано, что медицинских показаний к проведению операции нет, обычно это делается из религиозных соображений девочкам от 5 до 12 лет.
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В чате на сайте «Медузе» подтвердили, что центр проводит процедуру клиторэктомии (женского обрезания). И вместе с анализами и анестезией она обойдется пациентам в 70 тысяч рублей. Затем корреспондент издания приехал в клинику, где поговорил с заместителем гендиректора сети Любовью Аксеновой. Та рассказала, что в клинике делают операцию, но информацию про возрастные рамки не подтвердила.

После визита журналиста «Медузы», с сайта клиники пропала информация о процедуре клиторэктомии. Тем не менее, при запросе «клиторэктомия» в поисковой системе «Яндекс» первая же ссылка ведет на сайт «Бест клиник».

Клиторэктомия — это ритуальная процедура, которая традиционно практикуется в странах Африки, Азии, а также в российской республике Дагестан.

Всемирная организация здравоохранения, ООН и правозащитные организации считают, что операция нарушает права женщин и называют процедуру варварской.

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