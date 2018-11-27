На космодроме Восточный нашли критические дефекты

Источник: РИА "Новости"

Указывается, что работы были выполнены не по проекту. Помимо того, обнаружены протечки через швы бетонирования, через отверстия крепления опалубки. Также нарушения были выявлены на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры применялась сварка вместо муфты, а также в резервуарах-накопителях дождевых вод. При этом акт освидетельствования представлен раньше получения результатов испытаний.

В сентябре под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружили пустоты. На их устранение было выделено 4,57 миллиона рублей. Договор на осуществление работ заключен с компанией «Адонис», зарегистрированной в Благовещенске.

Стартовый комплекс космодрома был построен в 2012—2016 годах под ракеты «Союз-2». Первый запуск прошел в апреле 2016-го.

Восточный — первый гражданский космодром России, расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты.

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