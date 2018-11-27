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16:21 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал на два месяца первого из задержанных украинских моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца первого из задержанных при нарушении госграницы России украинских моряков, передает корреспондент РИА Новости.

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Источник: РИА Новости

«Владимир Варимез арестован до 25 января 2019 года», — сказал судья Михаил Белоусов.

Во вторник определят меру пресечения 12 из 24 задержанных.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье утром корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

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Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.

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