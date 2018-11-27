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19:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Предполагаемый поставщик «посольского кокаина» заявил о давлении ФСБ

Подозреваемый в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук рассказал в суде о давлении ФСБ. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает «Дождь».

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По словам Ковальчука, сотрудники спецслужб приходят к нему каждую неделю и требуют дать показания на сотрудников МИД. «Они орут благим матом и требуют дать показания — то что это сотрудники МИД, то что турки и арабы кокаин возили», — заявил он.

Суд продлил Ковальчуку арест до марта. Подозреваемый не признал свою вину в контрабанде наркотиков и заявил, что никогда не имел отношения к продаже запрещенных веществ. Он и его адвокат возражали против продления ареста: по словам защитника, преступление произошло на территории арендованной школы, которая не входит в юрисдикцию России, а сам Ковальчук не является гражданином страны.

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«Значит, мы не имели права требовать его экстрадиции и судить его. Нет объективной стороны преступления. Но следователь просто просит закрыть судебное заседание, чтобы никто об этом не узнал», — сообщил на заседании адвокат.

Расследование «кокаинового дела» началось в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате в Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела (Иван Близнюк и Александр Чикало). На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), еще один — Ковальчук — был задержан и арестован в Германии.

Германия выдала Ковальчука России в конце июля, он находится в московском СИЗО «Матросская тишина».

МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

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