Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» локализован на площади в 300 кв. метров

«Локализация в 21:10 на третьей и четвертой палубах на площади 300 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

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Сообщение о пожаре на судозаводе поступило в 19.00. Сообщалось, что огнем охвачены вторая, третья и четвертая палубы ледокола. В 20:07 ранг пожара поднят до номера 3. По последним данным МЧС, пострадали два человека.

Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» началось в октябре 2012 года. Первоначально передача ледокола заказчику была запланирована на 2015 год. Балтийский завод спустил ледокол на воду в конце декабря 2016 года, тогда, по данным ФГУП «Росморпорт», техническая готовность ледокола составляла 50%.