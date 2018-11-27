Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китай сделал важное заявление о разрыве Украины с РФ
Пятьсот рублей под «дворником» — новый способ обмана водителей
Унаследовавшая смертельную болезнь женщина хочет засудить врачей
Китай сделал предупреждение Украине по конфликту с Россией
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Пролетарская деньгаКак родился советский червонец
Сергей Безруков забрал жену с ребенком из роддома
Сын Барановской снялся в клипе с «самой красивой девочкой в мире»
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
"Пулемёт на борту": украинские моряки о планах на территории РФ
СМИ: Эскортница бежала обнажённая по отелю - видео
«Сбежал»: в Раде о Порошенко, не выступившем о военном положении
Реакция Киеве на признание капитана в провокации
НАТО хочет наказать РФ за морской бой в Азове - СМИ
Муж задушил жену за отказ в последнем сексе - СМИ
10 огромных немецких догов. Правда огромных
Ученые раскрыли секрет шершавого языка кошек
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
8Самые смешные фотографии дикой природы
21:29 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» локализован на площади в 300 кв. метров

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Пожар на палубах строящегося на Адмиралтейских верфях в Петербурге ледокола «Виктор Черномырдин» в Петербурге локализован, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе петербургского ГУ МЧС.

Наверх

«Локализация в 21:10 на третьей и четвертой палубах на площади 300 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Читайте также
На горящем в Петербурге ледоколе нет системы пожаротушения

Сообщение о пожаре на судозаводе поступило в 19.00. Сообщалось, что огнем охвачены вторая, третья и четвертая палубы ледокола. В 20:07 ранг пожара поднят до номера 3. По последним данным МЧС, пострадали два человека.

Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» началось в октябре 2012 года. Первоначально передача ледокола заказчику была запланирована на 2015 год. Балтийский завод спустил ледокол на воду в конце декабря 2016 года, тогда, по данным ФГУП «Росморпорт», техническая готовность ледокола составляла 50%.

Замминистра транспорта Виктор Олерский ранее сообщал журналистам о планах построить дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» к концу декабря 2018 года и отправить его на ледовые испытания в марте-апреле 2019 года.

На задержанных украинских судах нашли вооружение и боеприпасы
Метеорологи пообещали феномен Эль-Ниньо этой зимой
Чемпионат мира по шахматам рискует закончиться армагеддоном
Указ о военном положении на Украине был опубликован по ошибке
Американская фигуристка поддержала «королеву» Медведеву
Американца забыли пристегнуть к дельтаплану (видео)
Художница умело прячет себя на автопортретах (фото)
Спорт
Скандал в «Спартаке»: игроки за Глушакова, фаны слили переписку Тема отношений болельщиков красно-белых с капитаном команды по-прежнему в топе
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Пятьсот рублей под «дворником» — новый способ обмана водителей Эту схему наши мошенники позаимствовали из США, где жулики подкладывают 100-долларовые купюры под щётки стеклоочистителя
Кино
17-летняя Пуговка выступила на открытии катка СТС Екатерина Старшова исполнила роль Снежной королевы в театрализованном представлении
Недвижимость
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Почему москвичи ненавидят жить в центре
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Дети
42-летняя Анастасия Волочкова готовится стать матерью Балерина серьезно задумалась о ребенке, когда в ее жизни появился новый возлюбленный
Леди
Владимир Машков все еще альфа-самец (фото) Рассказываем о том, почему 55-летний актер все еще остается главным альфа-самцом на российской сцене.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь