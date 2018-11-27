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22:21 (мск), источник: РИА Новости

На китайскую провинцию Ганьсу обрушилась песчаная буря

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В сети появилось видео песчаной бури, которая обрушилась на провинцию Ганьсу в Китае, сообщает China Spotlight.

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Огромная песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию Ганьсу, снизив видимость всего до 900 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщений о повреждениях или жертвах не поступало.

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