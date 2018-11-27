На китайскую провинцию Ганьсу обрушилась песчаная буря
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В сети появилось видео песчаной бури, которая обрушилась на провинцию Ганьсу в Китае, сообщает China Spotlight.
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В сети появилось видео песчаной бури, которая обрушилась на провинцию Ганьсу в Китае, сообщает China Spotlight.
Огромная песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию Ганьсу, снизив видимость всего до 900 метров.
Сообщений о повреждениях или жертвах не поступало.