Согласно букве обмана
Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов.
Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов.
Банкиры заговорили о новой схеме вывода похищенных хакерами средств, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг. В такой ситуации отказать в переводе даже краденых денег банки не могут, чем и пользуются злоумышленники.
О новой схеме обналичивания похищенных средств «Ъ» рассказали в крупнейших банках. По словам собеседников «Ъ», хакеры задействовали для вывода средств юристов и исполнительные листы. Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации.
Когда у корпоративного клиента со счета в банке похищаются средства, используется стандартный способ с подменой реквизитов на нужные хакеру, то есть счет
Но тут в игру вступают новые участники. От приставов приходит реальный исполнительный лист, по которому требуется похищенная сумма как долг за неоплаченные
Затем эта компания заключает договор с «дружественной» юридической фирмой, которая в итоге и подает иск о взыскании долга за неоплату услуг. При этом имеется полный комплект документов, включая двусторонние акты выполненных работ.
Для таких юридических фирм сотрудничество с хакерами — один из каналов дохода, нередко они же предлагают услуги в виде раздолжнителей, антиблокировщиков и пр., рассказывает один из собеседников «Ъ». При вынесении решения суд факт реальности оказания услуг не проверяет, поскольку ответчик не возражает, добавляет глава юридического департамента
Добросовестные юристы уже столкнулись со схемой и пытаются ей противостоять.
Мы с полицейскими из Южного округа Москвы как раз с такой ситуацией разбираемся. Это новая эффективная схема, чтобы ее оспорить, нужно признать ничтожным исполнительный лист, а на это требуется время.
Нюансов в схеме много, добавляет он, способ противодействия пока только апробируется. По словам банкиров, чтобы противостоять мошенникам, пострадавшей стороне нужно успеть наложить арест на средства на счету
«Невозможно заранее предугадать, когда удастся вывести со счета жертвы сумму, которая указана в исполнительном листе», — отмечает управляющий партнер компании «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр. «Даже после вынесение решения судом получение исполнительного листа в регионах может затянуться на
Источник «Ъ» в крупном банке подчеркивает, что «нельзя исключить и некий сговор с отдельными недобросовестными приставами», которые направляют в банк исполнительный лист, лежащий без дела долгое время, точно в день поступления похищенных средств.
В ФССП не ответили «Ъ», известно ли службе о подобной схеме и как они, со своей стороны, могут способствовать борьбе с ней.
Вероника Горячева