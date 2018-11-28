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03:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Бельгийских врачей обвинили в ошибочной эвтаназии

Полиция в Бельгии впервые в истории начала расследование по делу об ошибочной эвтаназии. Об этом сообщает газета The Guardian.

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Источник: РИА "Новости"

Полицейские начали расследование в отношении троих психиатров, которые одобрили просьбу об эвтаназии от 38-летней пациентки. Женщина по имени Тина Нис (Tine Nys) страдала от синдрома Аспергера — особой формы аутизма. Она подверглась усыплению в 2010 году.

Ее семья обратилась в полицию в 2017 году, обвинив врачей в отравлении. По их словам, процедура проходила с многочисленными нарушениями.

Один из докторов, которым предъявлены обвинения, тогда заявил, что этих людей стоит остановить. «Это ужасно раненная, травмированная семья, в которой очень мало эмпатии и уважения к окружающим», — сказал он.

В Бельгии эвтаназию разрешено применять к психически больным пациентам, которые подтверждают, что их страдания «невыносимы и неизлечимы». С 2002 года в стране легально усыпили более 10 тысяч человек.

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