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15:38 (мск), источник: Esquire

Американка отсидела три месяца за перевозку сладкой ваты, которую ошибочно приняли за метамфетамин

Жительница американского штата Джорджия Даша Фишер провела три месяца в тюрьме по обвинению в хранении и перевозке метамфетамина с целью последующего распространения.

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Источник: anujatilj/СС0

На самом деле, в пакете у женщины была сладкая вата, но к моменту задержания сахар кристаллизовался — и стал напоминать некую «субстанцию» голубого цвета (совсем как в сериале «Во все тяжкие»).

31 декабря 2016 года патрульные полицейские остановили 40-летнюю женщину на дороге — их привлекла темная тонировка стекол (кстати, потом проверка показала, что тонировка была в пределах нормы). Машину досмотрели и обнаружили пластиковый пакет с «субстанцией, похожей на кристаллы голубого цвета». Полицейские решили проверить содержимое с помощью экспресс-теста Nark II — результат оказался положительным.

Фишер была арестована, ей предъявили обвинения в хранении и перевозке наркотиков.

Источник: Monroe County Sheriffʼs Office

Фишер отказалась признать вину. Ей было предложено выйти под залог в $1 миллион, но у женщины не было такой суммы, поэтому она провела три месяца в тюрьме в ожидании экспертизы. 22 марта пришли результаты проверки, которая показала, что наркотических веществ в пакете не было. Женщину отпустили на свободу только 4 апреля, а обвинения были сняты двумя неделями позже.

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Фишер подала в суд на власти округа Монро, задержавших ее полицейских и компанию, которая выпускает реагент для полевых тестов — Sirchie Acquisition Company. В ее исковом заявлении говорится, что за время заключения она не смогла быть рядом с дочерью, у которой случился выкидыш, а также пропустила рождение внуков-близнецов. Также она рассказала, что персонал тюрьмы не оказал ей надлежащую медицинскую помощь, когда она повредила руку и пожаловалась на проблему с яичниками. Сумму компенсации Фишер оставила на усмотрение суда.

Как отмечает NBC, ложноположительные тесты — распространенная практика в США. Тесты Nark II стоят два доллара и широко применяются полицией, но часто выдают ошибочный результат, сообщала в 2015 году правозащитная организация Marshall Project: так, шалфей могут принять за марихуану, машинное масло — за героин, а мятные леденцы — за крэк.

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