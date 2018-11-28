Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель оценила ответ РФ на выходку Украины в Черном море
215-метровый астероид может столкнуться с Землей
Редкий «синдром Спящей красавицы» заставляет студентку спать месяцами
«Панический побег»: Тимошенко о ситуации в стране
Как выглядит одна из главных здравниц после долгих лет разрухи
Пролетарская деньгаКак родился советский червонец
В Турции прокомментировали инцидент в Керченском проливе
Украина показала, что РФ хозяйка на Азове: эксперт
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон»
Журналист AS: Болельщики «Севильи» уже недовольны Промесом
Матч Лиги Европы «Ворскла» — «Арсенал» может не состояться
Песков отреагировал на слова Михалкова о Путине
Путин подписал закон о введении нового налога
В России вводят новую наклейку на авто — с буквой «А»
Lada XRAY теперь стоит дешевле «Весты»
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
8Конфликт в Керченском проливе
17:55 (мск), источник: Коммерсантъ

В Крыму арестовали всех задержанных украинских военных моряков

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения еще девяти украинским морякам, которые были задержаны 25 ноября в районе Керченского пролива на двух артиллерийских катерах и буксире за незаконное пересечение границы РФ.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Как передает «Ъ» из зала суда, ходатайство заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Крыму об их аресте до 25 января было удовлетворено.

Сегодня были арестованы капитан второго ранга Денис Гриценко (командир похода, родители которого живут в Симферополе) и старший матрос Юрий Безъязычный, которые шли к Керченскому проливу на катере «Бердянск». Командир МБАК «Никополь» старший лейтенант Богдан Небылица, член его команды старший матрос Вячеслав Зинченко и сотрудник СБУ Андрей Драч, который в момент задержания находился на катере.

Читайте также
Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Командир рейдового буксира «Яны Капу» старшина Олег Мельничук (он попросил присутствия на суде переводчика с украинского на русский язык, который был ему предоставлен), матрос Евгений Семидоцкий. Кроме того, до 25 января были арестованы капитан 3-го ранга Владимир Лисовой (уроженец Севастополя, родители которого живут в Ялте) и мичман Андрей Шевченко.

Накануне суд в Симферополе избрал такую же меру пресечения в отношении еще 12 военных. Троих раненых моряков, которые находятся в больнице Керчи, арестовал местный городской суд. Украинские военные подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до шести лет тюрьмы. Моряки помещены в симферопольский СИЗО.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Россия задержала три украинских корабля, при этом были ранены три моряка Украины. Сегодня, 28 ноября, господин Порошенко утвердил введение в 10 регионах страны военного положения сроком на 30 дней.

Вадим Никифоров, Симферополь.

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
 Сбербанк настроился на пенсионеров
Как Владимир Путин поднимал людям настроение
Путин назвал провокацией инцидент в Керченском проливе
Все участницы «Серебра» ушли из группы
Ученые: на Земле образуется новый суперконтинент
В Кремле удивились критике в адрес тележурналиста Брилева
Пропавший в Нью-Йорке пес вернулся домой. Его нашли во Флориде
Путин пообещал рост пенсий в России
Пользователь Сети заметил на семейном фото неожиданного «гостя»
Спорт
Знарок: Не буду обманывать людей, чтобы получить деньги Экс-наставник национальной команды, который вчера был назначен консультантом штаба сборной России, рассказал "СЭ" о новой работе и предложениях от клубов КХЛ.
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Новый Porsche 911: фото, видео (и мы знаем цены в России) В Лос-Анджелесе представили восьмое поколение легендарного спорткара
Кино
69-летний Ричард Гир рассказал о нелегкой работе в «Красотке» Знаменитый голливудский актер выступил на образовательном форуме в Москве
Недвижимость
Москва заняла третье место в РФ по качеству жизни
Где хранить то, что нужно скрыть
Шесть регионов готовы к программе переселения, но денег на это нет
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Популярные темы на «Детях»
Новый конкурс рассказов. Поиграем? 368
Жалеть и поддерживать влюбленного в тебя мужчину-это как тушить огонь керосином))) 269
Сын не любит читать. Не просто не любит - не понимает для чего это надо. 165
Неуверенность в завтрашнем дне. 115
Леди
В чем встречать Новый 2019 год всем знакам зодиака Основное направление для поиска наряда на Новый год 2019 мы тебе уже дали, теперь давай поговорим более конкретно – звезды дают рекомендации каждому знаку зодиака!
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь