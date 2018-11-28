В Крыму арестовали всех задержанных украинских военных моряков

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Как передает «Ъ» из зала суда, ходатайство заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Крыму об их аресте до 25 января было удовлетворено.

Сегодня были арестованы капитан второго ранга Денис Гриценко (командир похода, родители которого живут в Симферополе) и старший матрос Юрий Безъязычный, которые шли к Керченскому проливу на катере «Бердянск». Командир МБАК «Никополь» старший лейтенант Богдан Небылица, член его команды старший матрос Вячеслав Зинченко и сотрудник СБУ Андрей Драч, который в момент задержания находился на катере.

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Командир рейдового буксира «Яны Капу» старшина Олег Мельничук (он попросил присутствия на суде переводчика с украинского на русский язык, который был ему предоставлен), матрос Евгений Семидоцкий. Кроме того, до 25 января были арестованы капитан 3-го ранга Владимир Лисовой (уроженец Севастополя, родители которого живут в Ялте) и мичман Андрей Шевченко.

Накануне суд в Симферополе избрал такую же меру пресечения в отношении еще 12 военных. Троих раненых моряков, которые находятся в больнице Керчи, арестовал местный городской суд. Украинские военные подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до шести лет тюрьмы. Моряки помещены в симферопольский СИЗО.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Россия задержала три украинских корабля, при этом были ранены три моряка Украины. Сегодня, 28 ноября, господин Порошенко утвердил введение в 10 регионах страны военного положения сроком на 30 дней.