Ирландка получила два месяца тюрьмы за пачку чипсов

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Кэтлин МакДонаг из города Корк в Ирландии открыла пачку чипсов Pringles в магазине Tesco прежде, чем заплатила за них.

Ранее 25-летней женщине постановлением суда была запрещено появляться в этом торговом центре. На суде она рассказала, что вскрыла пачку специально — чтобы магазин не смог отказать ей в покупке. Вместо пачки чипсов она получила тюремный приговор за умышленную порчу товара, который нельзя будет в таком виде продать.

Представители стороны обвинения сообщили судье, что у МакДонаг уже имеется несколько приговоров, в том числе за кражу и причинение ущерба. Пачка чипсов была злонамеренно вскрыта еще два года назад, 27 декабря 2016 года в торговом центре неподалеку от дома, где проживает МакДонаг.

В суде полицейские сообщили, что на тот момент, когда она с пачкой Pringles направлялась к кассе самообслуживания, МакДонаг было запрещено появляться в этом торговым центре, и местные работники хорошо ее знали.

Когда сотрудник службы безопасности магазина подходил к ней, чтобы выпроводить из торгового центра, она и вскрыла злополучную упаковку, надорвав фольгу.

Охранник подтвердил в суде, что женщина сказала ему: «Я открыла ее, чтобы вы вынуждены были дать мне расплатиться».

«Товар после этого уже не подлежал продаже, и магазин понес убыток в размере полутора евро», — сообщил он судье, добавив, что хотя женщина и изъявила желание заплатить за чипсы, она не имела права находиться в магазине.

Адвокаты МакДонаг просили суд о снисхождении, мотивируя это тем, что она недавно вышла замуж, была беременна и признала свою вину. Однако судья решил назначить ей наказание в виде 4 месяцев тюрьмы, из них два — условно. Суд решил, что обвиняемая нарочно вскрыла упаковку, когда охранник попросил ее покинуть магазин.