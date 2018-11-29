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09:46 (мск), источник: Газета.Ру

В США 78-летний заключенный признался в 90 убийствах

В США 78-летний заключенный Сэмьюэл Литтл признался в 90 убийствах. Об этом сообщает National Public Radio со ссылкой на данные ФБР.

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В 2014 году Литтл был приговорен к пожизненному заключению за убийство трех женщин, однако в суде он отказывался признавать вину. Весной 2018 года он заявил, что в общей сложности совершил 90 убийств в период с 1970 по 2005 год.

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«К настоящему моменту командой следователей подтверждено 34 убийства, множество случаев еще ожидают подтверждения», — говорится в заявлении ФБР.

Отмечается, что Литтл убивал женщин, часто занимавшихся проституцией и страдавших от наркотической зависимости. Кроме того, по данным ФБР, его жертвы принадлежали к социально незащищенным группам населения, поэтому о их смерти никто не сообщал в полицию, и данные случаи не были расследованы должным образом.

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