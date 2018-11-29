Итальянца задержали после попытки взять в заложники 20 человек, пишут СМИ

Молодой человек вошел в здание института профессиональной подготовки, куда ранее приехала группа учащихся. Схватив его руководителя, он вошел с ним в помещение, где находились около 20 студентов, и приказал никому не двигаться. Одной из девушек он нанес легкие травмы — ее отвезли в больницу.