Итальянца задержали после попытки взять в заложники 20 человек, пишут СМИ

Молодой человек вошел в здание института профессиональной подготовки, куда ранее приехала группа учащихся. Схватив его руководителя, он вошел с ним в помещение, где находились около 20 студентов, и приказал никому не двигаться. Одной из девушек он нанес легкие травмы — ее отвезли в больницу.
Злоумышленника, оказавшегося, по предварительной версии, безоружным, обезвредили и задержали местные карабинеры и полицейские. Прибыв на место происшествия, они применили против него перцовый баллончик.
Согласно первым данным, 28-летний мужчина ранее проходил курс лечения от психического расстройства. Его доставили в психиатрическое отделение местной больницы, дав успокоительное.