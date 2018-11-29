«Самая красивая преступница» Китая сдалась полиции

Новость Ирландка получила два месяца тюрьмы за пачку чипсов

«В том, чтобы быть красивой, нет ничего плохого, но использовать свою внешность для совершения преступлений неправильно», — отметили в полиции, сообщив о ее задержании.

Девушка по имени Цинчэнь Цзинцзин стала популярной после того, как полицейские опубликовали ее фотографию. По версии правоохранительных органов, она входила в преступное сообщество, члены которого занимались мошенничеством. Их жертвами становились посетители баров и чайных домов в городе Мяньян в провинции Сычуань.