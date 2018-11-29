«Самая красивая преступница» Китая сдалась полиции

«В том, чтобы быть красивой, нет ничего плохого, но использовать свою внешность для совершения преступлений неправильно», — отметили в полиции, сообщив о ее задержании.
Девушка по имени Цинчэнь Цзинцзин стала популярной после того, как полицейские опубликовали ее фотографию. По версии правоохранительных органов, она входила в преступное сообщество, члены которого занимались мошенничеством. Их жертвами становились посетители баров и чайных домов в городе Мяньян в провинции Сычуань.
Полиция вышла на след преступников после обращения одного из пострадавших, лишившегося нескольких тысяч юаней. Группировка действовала не менее полугода. Вместе с Цинчэнь сдались четверо подозреваемых, еще двое скрываются.