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16:23 (мск), источник: РИА Новости

«Самая красивая преступница» Китая сдалась полиции

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Объявленная в розыск по подозрению в мошенничестве жительница Китая, прозванная пользователями Сети «самой красивой преступницей страны», сдалась правоохранительным органам, сообщает South China Morning Post.

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«В том, чтобы быть красивой, нет ничего плохого, но использовать свою внешность для совершения преступлений неправильно», — отметили в полиции, сообщив о ее задержании.

Девушка по имени Цинчэнь Цзинцзин стала популярной после того, как полицейские опубликовали ее фотографию. По версии правоохранительных органов, она входила в преступное сообщество, члены которого занимались мошенничеством. Их жертвами становились посетители баров и чайных домов в городе Мяньян в провинции Сычуань.

Полиция вышла на след преступников после обращения одного из пострадавших, лишившегося нескольких тысяч юаней. Группировка действовала не менее полугода. Вместе с Цинчэнь сдались четверо подозреваемых, еще двое скрываются.

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