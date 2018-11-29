Полиция пришла с обысками в штаб-квартиру и отделения Deutsche Bank по делу ﻿"панамского досье"

По данным агентства, полиция ищет информацию о деятельности двух сотрудников банка, которые, предположительно, помогали клиентам регистрировать офшоры для отмывания денег. Незаконные средства якобы поступали на счета кредитной организации, но банк не уведомлял об этом уполномоченные органы. New York Times уточняет, что речь может идти о €311 млн.

Из офисов банка изъяли бумажную и электронную документацию, уточняет Reuters. Имена сотрудников Deutsche Bank не разглашаются.

Обыски проводят на основе информации, полученной из так называемого «панамского досье» и базы информации об офшорах Offshore Leaks. На фоне информации об обысках акции банка подешевели больше чем на 4%. .

В 2015 году Федеральное управление финансового надзора Германии выписало Deutsche Bank штраф €40 млн за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. В 2017 году кредитная организация согласилась выплатить $630 млн по делу об отмывании денег своих клиентов из России. .