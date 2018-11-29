В КБР уничтожены трое боевиков, напавших на сотрудников ФСБ и МВД

Когда именно была проведена операция по задержанию, в ФСБ не уточнили. Операция прошла в Майском районе Кабардино-Балкарии. Боевики передвигались на автомобиле ВАЗ 2105. На просьбу правоохранителей остановиться для проверки документов они ответили открытым огнем. В ходе перестрелки трое находившихся в машине экстремистов были уничтожены, еще один был задержан. Потерь среди правоохранителей нет. При обыске автомобиля были «изъяты оружие и средства поражения».