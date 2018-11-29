В КБР уничтожены трое боевиков, напавших на сотрудников ФСБ и МВД

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с полицейскими уничтожили трех членов террористической ячейки в Кабардино-Балкарской республике (КБР). По версии правоохранителей, боевики планировали убийства нескольких силовиков и предпринимателей в регионе.
Когда именно была проведена операция по задержанию, в ФСБ не уточнили. Операция прошла в Майском районе Кабардино-Балкарии. Боевики передвигались на автомобиле ВАЗ 2105. На просьбу правоохранителей остановиться для проверки документов они ответили открытым огнем. В ходе перестрелки трое находившихся в машине экстремистов были уничтожены, еще один был задержан. Потерь среди правоохранителей нет. При обыске автомобиля были «изъяты оружие и средства поражения».
По факту происшествия в управлении СКР России по КБР «решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 208 («Организация незаконного вооруженного формирования»), 317 («Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и 222 («Незаконный оборот оружия) УК России».