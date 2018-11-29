В Сирии сбили израильский военный самолет
ДАМАСК, 29 ноя — РИА Новости. Сирийская система ПВО сбила в четверг в небе над населенным пунктом
ДАМАСК, 29 ноя — РИА Новости. Сирийская система ПВО сбила в четверг в небе над населенным пунктом
Ранее сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что система ПВО Сирии в четверг сбила несколько целей в небе над югом страны, не уточнив, что это были за цели.
«Наша ПВО сбила израильский самолет и четыре ракеты до того, как они достигли целей», — заявил источник.
Он отметил, что таким образом уничтожены все ракеты, направленные на цели в районе
Телевидение Сирии в прямом эфире демонстрирует работу сирийской ПВО.
Израильские военные отказались комментировать сообщения о своей причастности к налету на южные районы Сирии и возможных потерях при его отражении.
«Мы не можем комментировать сообщения в зарубежных СМИ», — сказал РИА Новости представитель
Израильтяне признают, что за последние два года 200 раз бомбили иранские объекты в Сирии, и говорят о решимости продолжать операции, несмотря на усиление ПВО Сирии современными российскими
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