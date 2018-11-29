В Сирии сбили израильский военный самолет

Ранее сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что система ПВО Сирии в четверг сбила несколько целей в небе над югом страны, не уточнив, что это были за цели.

«Наша ПВО сбила израильский самолет и четыре ракеты до того, как они достигли целей», — заявил источник.

Он отметил, что таким образом уничтожены все ракеты, направленные на цели в районе аль-Кисвы. «Наша ПВО способна с высокой точностью отразить все вражеские цели», — отметил он.

Телевидение Сирии в прямом эфире демонстрирует работу сирийской ПВО.

Израиль не комментирует

Израильские военные отказались комментировать сообщения о своей причастности к налету на южные районы Сирии и возможных потерях при его отражении.

«Мы не можем комментировать сообщения в зарубежных СМИ», — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.