Израильская армия опровергла сообщения о сбитом самолете в Сирии

Источник в сирийских органах безопасности ранее заявил РИА Новости, что ПВО Арабской республики сбила над населенным пунктом
«Сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности», — сообщила армейская
Израильские военные
Израильтяне признают, что за последние два года 200 раз бомбили иранские объекты в Сирии, и говорят о решимости продолжать операции, несмотря на усиление ПВО Сирии современными российскими
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