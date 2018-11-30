В ЦСКА нашлись признаки ОПС

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», бывший руководитель спортклуба ЦСКА Михаил Барышев и его подчиненные, арестованные за коррупцию и мошенничества, могут быть обвинены в организации преступного сообщества и участие в нем. Вместе с военными фигурантами уголовного дела стали руководители крупных компаний, заплатившие откаты за заключение с ЦСКА госконтрактов на сумму более 200 млн руб.

Реконструировать систему криминально-хозяйственных отношений в ЦСКА, по данным близкого к расследованию источника «Ъ», 517-му военному следственному отделу Следственного комитета России (СКР) удалось благодаря деятельному раскаянию примерно половины обвиняемых. У истоков этого процесса стояли задержанные и арестованные еще в июле этого года по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном во время подготовки к III зимним Всемирным военным играм в Сочи, бывшие заместитель гендиректора ЦСКА Андрей Хамазин и начальник автослужбы клуба Юрий Муханов. Следствие пришло тогда к выводу, что они пролоббировали интересы близких к ним коммерсантов, взявшихся обеспечить игры экипировкой и транспортом соответственно.

Цена контрактов, как полагает следствие, оказалась существенно завышенной, а многомиллионная разница между их среднерыночной и одобренной функционерами стоимостью была вменена последним в качестве похищенной.

Аресты, как полагает источник «Ъ», способствовали сотрудничеству первых фигурантов дела, сообщивших, что выплачивались и откаты в размере около 10% от стоимости контрактов. По версии раскаявшихся, они только свели тогдашнего гендиректора ЦСКА Барышева с руководителями компаний, изъявивших желание продать спортклубу свои товары или услуги. Деньги, по их версии, получали помощники господина Барышева Дмитрий Осипов, Олег Ампилогов и Максим Лабунцов. После ареста своих подельников офицер Лабунцов скрылся, и его обвинили в «незаконном оставлении места службы» (ст. 337 УК), однако вскоре беглец добровольно явился к следователю и был арестован.

Ознакомившись с изъятой документацией ЦСКА, участники расследования установили, что в числе обслуживающих игры 2017 года были три крупных компании. ООО «УК Форвард» 21 декабря 2016 года выиграло тендер на поставку ЦСКА спортивной экипировки на 104 318 758 руб. В презентации новой формы участвовали известные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр Светлана Хоркина (1-й замначальника ЦСКА), Софья Великая, Светлана Ижмуратова и Алексей Воевода, а также президент федерации военно-тактических игр Михаил Галустян.

Заподозрив, что контракт с «Форвардом» был заключен не бескорыстно, следователи вызвали на допрос гендиректора компании Виталия Цыганкова. По данным источников «Ъ», он признал дачу взятки в 10 млн руб. и был обвинен по соответствующей ч. 5 ст. 291 УК РФ. В похожей ситуации оказался и гендиректор ООО «Транспортная компания “Пять Семерок”» Алексей Князев. По версии следствия, победа в конкурсе на транспортное обслуживание участников военных игр стоимостью 48 105 720 руб. обошлась ему в 6 600 000 руб.

В криминальной схеме поучаствовало и руководство компании RedSys, обеспечившее игры многофункциональными дисплеями и программным обеспечением на общую сумму порядка 80 млн руб. Ее представитель Дмитрий Головин, как было установлено расследованием, передал уже лично гендиректору ЦСКА Барышеву 10 млн руб. на проходной спортклуба. Впрочем, за деятельное раскаяние уголовное преследование коммерсантов может быть прекращено.

По итогам проведенной с предполагаемыми взяткодателями работы следствие предъявило обвинения еще десятку участников коррупционной схемы из числа посредников. На прошлой неделе, как уже сообщал «Ъ», был обвинен и арестован полковник Барышев. Учитывая масштаб и системность совершения коррупционных преступлений, не исключено, что в окончательном варианте обвинения половник Барышев может стать организатором преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а его подельники — участниками того же ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

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Адвокат главного обвиняемого Андрей Шурыгин сообщил «Ъ», что пока даже существующие обвинения следствию не удается убедительно доказать. При этом защитник отметил, что на бывших подчиненных господина Барышева могло быть оказано давление, поэтому они и согласились дать обличающие полковника показания. Сейчас, по мнению Андрея Шурыгина, в таком же сложном положении оказался и его клиент.

«Михаил Барышев был арестован в минувшую пятницу, но в СИЗО его до сих пор не перевели, — отметил защитник.— Все это время он находится в ИВС, в котором не может получить квалифицированную медпомощь, мерзнет и плохо питается. Мы полагаем, что таким образом его вынуждают признаться в преступлениях, которых он не совершал».