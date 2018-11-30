Меркель пропустит первый день саммита G20
Канцлер Германии пропустит первый день саммита G20. Ангела Меркель прилетит в
Канцлер Германии пропустит первый день саммита G20. Ангела Меркель прилетит в
Ранее в СМИ появилась информация, что лайнер канцлера Германии был вынужден вернуться в берлинский аэропорт
Как сообщает немецкая газета Die Welt, делегации Германии придется дожидаться нового самолета до утра.
Меркель призналась, что при вынужденной посадке ее самолета она не сразу поняла, что произошло. По ее словам, первой мыслью было, что
По информации издания, канцлер Германии не сомневается в профессионализме капитана и экипажа правительственного лайнера. По ее словам, данный случай не может говорить о ненадежности правительственных лайнеров.
Саммит G20 будет проходить с 30 ноября по 1 декабря. У немецкого канцлера также запланированы встречи с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом, председателем КНР Си Цзиньпином,
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в
Решение лидер США принял после того, как ознакомился с докладом о недавних событиях в Черном море. По его словам, все определил тот факт, что задержанные корабли и моряки не вернулись на Украину.