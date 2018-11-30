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06:26 (мск), источник: m24.ru

Меркель пропустит первый день саммита G20

Канцлер Германии пропустит первый день саммита G20. Ангела Меркель прилетит в Буэнос-Айрес с опозданием из-за проблем с самолетом, на котором она вылетела в Аргентину, сообщает газета «Коммерсант».

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Источник: AP 2018

Ранее в СМИ появилась информация, что лайнер канцлера Германии был вынужден вернуться в берлинский аэропорт из-за технических неполадок.

Как сообщает немецкая газета Die Welt, делегации Германии придется дожидаться нового самолета до утра.

Меркель призналась, что при вынужденной посадке ее самолета она не сразу поняла, что произошло. По ее словам, первой мыслью было, что что-то случилось в Германии.

По информации издания, канцлер Германии не сомневается в профессионализме капитана и экипажа правительственного лайнера. По ее словам, данный случай не может говорить о ненадежности правительственных лайнеров.

Из-за инцидента с самолетом Меркель вынуждена отменить встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри, которая должна была состояться на полях саммита.

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Саммит G20 будет проходить с 30 ноября по 1 декабря. У немецкого канцлера также запланированы встречи с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьером Австралии Скоттом Моррисоном.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

Решение лидер США принял после того, как ознакомился с докладом о недавних событиях в Черном море. По его словам, все определил тот факт, что задержанные корабли и моряки не вернулись на Украину.

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