СМИ: в Германии не исключают криминальную причину поломки лайнера Меркель
ТАСС, 30 ноября — При этом, как сообщила газета Rheinische Post, расследование будет идти «по всем направлениям».
ТАСС, 30 ноября — При этом, как сообщила газета Rheinische Post, расследование будет идти «по всем направлениям».
Правительство Германии считает, что поломка самолета канцлера страны Ангелы Меркель могла иметь криминальный след. Об этом в пятницу сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на источники в органах безопасности ФРГ.
Как подчеркивает издание, подобная поломка носит беспрецедентный характер. Несмотря на то, что самолет находился неподалеку от Амстердама, лайнеру пришлось лететь в аэропорт Кёльна
В четверг
Это не первый инцидент с правительственным самолетом Германии. Недавно