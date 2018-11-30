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10:13 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Германии не исключают криминальную причину поломки лайнера Меркель

ТАСС, 30 ноября — При этом, как сообщила газета Rheinische Post, расследование будет идти «по всем направлениям».

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Источник: Reuters

Правительство Германии считает, что поломка самолета канцлера страны Ангелы Меркель могла иметь криминальный след. Об этом в пятницу сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на источники в органах безопасности ФРГ.

По сведениям издания, инцидент будет изначально расцениваться как «криминальный». При этом в органах безопасности отметили, что расследование будет идти «по всем направлениям».
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Как подчеркивает издание, подобная поломка носит беспрецедентный характер. Несмотря на то, что самолет находился неподалеку от Амстердама, лайнеру пришлось лететь в аэропорт Кёльна из-за того, что при данном отказе полоса для приземления аэропорта в Амстердаме была недостаточно протяженной. Помимо этого, были опасения, что механизм выпуска шасси правительственного самолета может не сработать.

В четверг из-за технического дефекта в правительственном лайнере Меркель была вынуждена прервать полет в Буэнос-Айрес на саммит «Большой двадцатки». Полет канцлера продолжался около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Самолет Airbus А340 Konrad Adenauer благополучно сел в Кёльне.

Это не первый инцидент с правительственным самолетом Германии. Недавно из-за его поломки президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось задержаться с отлетом. В марте прошлого года самолет Меркель сломался перед вылетом в Египет.

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