СБУ начала обыск у наместника Киево-Печерской лавры
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски по месту проживания наместника
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски по месту проживания наместника
«СБУ проводит обыски по месту проживания предстоятеля
Ранее наместник
«Есть и слухи, и знаю из достоверных источников, что против меня как гражданина Украины открыто несколько дел, правда они идут под грифом закрытости, но можно догадываться, что они мне могут инкриминировать», — сказал митрополит на брифинге 29 ноября в Киеве.
Специальная комиссия министерства культуры Украины в четверг начала проверку святынь, которые были переданы 30 лет назад
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.