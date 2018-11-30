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12:27 (мск), источник: Интерфакс

СБУ начала обыск у наместника Киево-Печерской лавры

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды.

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«СБУ проводит обыски по месту проживания предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии (статья 161 УК Украины — ИФ). Дело фактовое», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу утром в СБ Украины.

Ранее наместник Киево-Печерской Лавры, митрополит Павел (Лебедь) заявил, что в отношении него как возбудили несколько дел под грифом «секретно».

«Есть и слухи, и знаю из достоверных источников, что против меня как гражданина Украины открыто несколько дел, правда они идут под грифом закрытости, но можно догадываться, что они мне могут инкриминировать», — сказал митрополит на брифинге 29 ноября в Киеве.

Специальная комиссия министерства культуры Украины в четверг начала проверку святынь, которые были переданы 30 лет назад Киево-Печерской лавре.

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