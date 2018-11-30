Россиянка ограбила аптеку ради ипотеки

Как установило следствие, с ноября 2017-го по июнь 2018 года заведующая филиала аптеки «Брянскфармация», пользуясь своим служебным положением, похитила у предприятия более миллиона рублей.

Украденные деньги женщина тратила на обслуживание ипотечного кредита, который оформили ее родственники. Подозреваемая задержана, ей грозит наказание до десяти лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.