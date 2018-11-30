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21:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянка ограбила аптеку ради ипотеки

В Брянске возбуждено уголовное дело в отношении заведующей филиалом одной из местных аптек. Женщина обвиняется в хищении крупной денежной суммы. Об этом сообщает городской портал «Брянский объектив».

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Как установило следствие, с ноября 2017-го по июнь 2018 года заведующая филиала аптеки «Брянскфармация», пользуясь своим служебным положением, похитила у предприятия более миллиона рублей.

Украденные деньги женщина тратила на обслуживание ипотечного кредита, который оформили ее родственники. Подозреваемая задержана, ей грозит наказание до десяти лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.

Проблемы с ипотекой время от времени побуждают россиян к совершению преступлений. Так, в 2016 году жительница Омска оформила поддельное свидетельство о собственной смерти, чтобы не возвращать ипотечный кредит. Мошенничество было раскрыто, женщину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

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