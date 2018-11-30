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30 ноября, источник: РИА Новости

Здания и дороги в Анкоридже серьезно пострадали из-за землетрясения

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Инфраструктура крупнейшего города Аляски Анкориджа повреждена в результате землетрясения магнитудой 7,2, сообщила местная полиция.

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«Имеются значительные повреждения инфраструктуры по всему Анкориджу. Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты. Не выезжайте на улицу, если вам не нужно вести машину, ищите безопасное укрытие», — говорится в объявлении полиции.

О пострадавших данных нет.

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