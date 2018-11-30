Здания и дороги в Анкоридже серьезно пострадали из-за землетрясения

«Имеются значительные повреждения инфраструктуры по всему Анкориджу. Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты. Не выезжайте на улицу, если вам не нужно вести машину, ищите безопасное укрытие», — говорится в объявлении полиции.