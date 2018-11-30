Движение прекращено на участке трассы «Ростов-Ставрополь» из-за снегопада

«Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по информации пресс-службы администрации Краснодарского края, в результате усиления ветра на трассах региона наблюдаются переметы и наносы снега — местами высотой более одного метра.

«Самая непростая ситуация складывается в юго-восточной части края. В Павловском, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Новокубанском районах и Армавире часть дорог сейчас практически не проходные для транспорта. В направлениях Гулькевичи — Курганинск, станица Новокубанская — Курганинск, Новокубанская — станица Отрадная, Кропоткин — Усть-Лабинск отмечены массовые заторы автомобилей», — приводятся в сообщении слова министра ГО и ЧС региона Сергея Капустина.

Также сложности наблюдаются на участке федеральной дороги М29 «Кавказ» в Краснодарском крае от станицы Павловской до Армавира.

«Учитывая, что сегодня минусовая температура и идет мокрый снег с дождем, на большинстве дорог края будет гололед. Он будет сохраняться минимум сутки. Мы призываем жителей и гостей края по возможности воздержаться от поездок, особенно в юго-восточной и северной части края», — сказал Капустин.

Ранее сообщалось, что движение затруднено на нескольких автодорогах в Ставропольском крае из-за непогоды, развернуты четыре пункта обогрева.

Ограничение движения транспорта продолжает действовать на участках дорог в Шпаковском и Кочубеевском районах, в Изобильненском городском округе, остается закрытым движение на подъезде к Ставрополю со стороны Деминского круга, на автодороге «Ставрополь — Новоалександровск — Красногвардейское» (17−29 км), на автодороге Барсуковская — Тоннельный.