Движение прекращено на участке трассы «Ростов-Ставрополь» из-за снегопада
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Движение транспортных средств на автодороге «Ростов-Ставрополь» с 106-го по 181-й км прекращено
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Движение транспортных средств на автодороге «Ростов-Ставрополь» с 106-го по 181-й км прекращено
«Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, по информации
«Самая непростая ситуация складывается в
Также сложности наблюдаются на участке федеральной дороги М29 «Кавказ» в Краснодарском крае от станицы Павловской до Армавира.
«Учитывая, что сегодня минусовая температура и идет мокрый снег с дождем, на большинстве дорог края будет гололед. Он будет сохраняться минимум сутки. Мы призываем жителей и гостей края по возможности воздержаться от поездок, особенно в
Ранее сообщалось, что движение затруднено на нескольких автодорогах в Ставропольском крае
Ограничение движения транспорта продолжает действовать на участках дорог в Шпаковском и Кочубеевском районах, в Изобильненском городском округе, остается закрытым движение на подъезде к Ставрополю со стороны Деминского круга, на автодороге «Ставрополь — Новоалександровск — Красногвардейское» (17−29 км), на автодороге Барсуковская — Тоннельный.
Ограничено движение на автодороге Ставрополь — Невинномысск, на федеральной автодороге «Кавказ» между Невинномысском и Курсавкой.