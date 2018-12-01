Трамп объявил федеральный режим ЧП на Аляске
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после землетрясения на Аляске утвердил в штате федеральный режим чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении Белого дома.
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после землетрясения на Аляске утвердил в штате федеральный режим чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении Белого дома.
Ранее губернатор Аляски Билл Уокер ввел режим ЧП на уровне штата, а Трамп пообещал жителям пострадавших территорий поддержку.
«Дональд Трамп <…> приказал предоставить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям государства и сил местного реагирования в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября», — добавили в Белом доме.
«Действия президента дают министерству внутренней безопасности и федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) полномочия координировать все усилия по оказанию помощи», — уточнили в администрации Трампа.
Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет. В крупнейшем городе штата, Анкоридже, возле которого наблюдались самые сильные толчки, полиция перекрыла ряд дорог и улиц. Все школы в Анкоридже закрыты до вторника, приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода.