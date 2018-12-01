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11:07 (мск), источник: РИА Новости

Трамп объявил федеральный режим ЧП на Аляске

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после землетрясения на Аляске утвердил в штате федеральный режим чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении Белого дома.

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Источник: AP 2018

Ранее губернатор Аляски Билл Уокер ввел режим ЧП на уровне штата, а Трамп пообещал жителям пострадавших территорий поддержку.

«Дональд Трамп <…> приказал предоставить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям государства и сил местного реагирования в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября», — добавили в Белом доме.

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«Действия президента дают министерству внутренней безопасности и федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) полномочия координировать все усилия по оказанию помощи», — уточнили в администрации Трампа.

На Аляске в пятницу произошла серия подземных толчков. По разным оценкам, магнитуда составляла от 6,6 до 7,2.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет. В крупнейшем городе штата, Анкоридже, возле которого наблюдались самые сильные толчки, полиция перекрыла ряд дорог и улиц. Все школы в Анкоридже закрыты до вторника, приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода.

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