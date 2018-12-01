На Транссибе сошли с рельсов грузовые вагоны

Инцидент произошел в 21.27 мск в пятницу на перегоне между постом 46-й километр и станцией Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская — Ишим. Нарушен габарит по соседнему пути, повреждена контактная сеть.
По предварительной информации, возможны задержки ряда пассажирских поездов, говорится в сообщении.
Это поезда Москва — Барнаул (096), Москва — Красноярск (055), Москва — Нерюнгри (076), Москва — Новокузнецк (118), Москва — Абакан (068), Москва — Владивосток (02) и Москва — Чита (070), перечисляет железная дорога.
Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На место выехали восстановительные поезда.