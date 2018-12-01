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06:56 (мск), источник: РИА Новости

На Транссибе сошли с рельсов грузовые вагоны

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей, ожидается задержка семи пассажирских поездов из Москвы, сообщает Свердловская железная дорога.

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Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в 21.27 мск в пятницу на перегоне между постом 46-й километр и станцией Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская — Ишим. Нарушен габарит по соседнему пути, повреждена контактная сеть.

По предварительной информации, возможны задержки ряда пассажирских поездов, говорится в сообщении.

Это поезда Москва — Барнаул (096), Москва — Красноярск (055), Москва — Нерюнгри (076), Москва — Новокузнецк (118), Москва — Абакан (068), Москва — Владивосток (02) и Москва — Чита (070), перечисляет железная дорога.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На место выехали восстановительные поезда.

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