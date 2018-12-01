В Казани три школьника отравились крысиным ядом

«В 17:00 мск 30 ноября в управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан поступила информация о госпитализации трех школьников одной из казанских школ с признаками отравления крысиным ядом», — говорится в сообщении.

«В ходе обследования, рассмотрения документов и опроса персонала школы установлено, что дератизационные обработки (от грызунов) проводятся фирмой дезинфекционного профиля по договору», — отмечает ведомство.