В Казани три школьника отравились крысиным ядом
КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Трое школьников одной из казанских школ в пятницу отравились крысиным ядом, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.
КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Трое школьников одной из казанских школ в пятницу отравились крысиным ядом, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.
«В 17:00 мск 30 ноября в управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан поступила информация о госпитализации трех школьников одной из казанских школ с признаками отравления крысиным ядом», — говорится в сообщении.
Специалистами управления было организовано обследование школы.
«В ходе обследования, рассмотрения документов и опроса персонала школы установлено, что дератизационные обработки (от грызунов) проводятся фирмой дезинфекционного профиля по договору», — отмечает ведомство.
Подчеркивается, что лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности. Ситуация остается на контроле управления.
По информации Минздрава Татарстана, состояние школьников оценивается как удовлетворительное.