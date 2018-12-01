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11:55 (мск), источник: РИА Новости

В Казани три школьника отравились крысиным ядом

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Трое школьников одной из казанских школ в пятницу отравились крысиным ядом, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

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Источник: РИА Новости

«В 17:00 мск 30 ноября в управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан поступила информация о госпитализации трех школьников одной из казанских школ с признаками отравления крысиным ядом», — говорится в сообщении.

Специалистами управления было организовано обследование школы.

«В ходе обследования, рассмотрения документов и опроса персонала школы установлено, что дератизационные обработки (от грызунов) проводятся фирмой дезинфекционного профиля по договору», — отмечает ведомство.

Выявлены нарушения при организации и проведении обработок, в том числе и то, что приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте.

Подчеркивается, что лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности. Ситуация остается на контроле управления.

По информации Минздрава Татарстана, состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

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