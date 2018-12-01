В Казани три школьника отравились крысиным ядом
КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/ — Дети нашли яд в гранулах в одном из школьных помещений и попробовали его.
КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/ — Дети нашли яд в гранулах в одном из школьных помещений и попробовали его.
Прокуратура начала проверку после отравления трех учеников одной из школ Казани. Об этом в субботу сообщила
«Прокуратура Авиастроительного района Казани проводит проверку по факту отравления учащихся одной из городских школ. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося, а также способствовавшие этому причины и условия. По результатам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнил журналистам руководитель
«Все живы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал он.
Ранее управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что выясняет ситуацию с отравлением трех школьников крысиным ядом.
«В ходе обследования, рассмотрения документов и опроса персонала школы установлено, что дератизационные обработки (от грызунов) проводятся фирмой дезинфекционного профиля по договору», — говорится в сообщении на сайте управления.