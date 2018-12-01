В Казани три школьника отравились крысиным ядом

Источник: AP 2018

Прокуратура начала проверку после отравления трех учеников одной из школ Казани. Об этом в субботу сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Прокуратура Авиастроительного района Казани проводит проверку по факту отравления учащихся одной из городских школ. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося, а также способствовавшие этому причины и условия. По результатам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы прокуратуры Татарстана Руслан Галиев, отравились девочка и два мальчика.

Яд в гранулах нашла девочка в одном из школьных помещений, после чего его попробовали она и еще двое детей.

«Все живы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал он.

Ранее управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что выясняет ситуацию с отравлением трех школьников крысиным ядом.

«В ходе обследования, рассмотрения документов и опроса персонала школы установлено, что дератизационные обработки (от грызунов) проводятся фирмой дезинфекционного профиля по договору», — говорится в сообщении на сайте управления.