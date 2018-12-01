В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Источник: AFP 2018

Массовые протесты движения «желтых жилетов» начались в стране 17 ноября. В прошедшую субботу в них участвовали более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских Полях.

По информации телеканала, стычки с правоохранителями произошли у аптеки Publicis недалеко от площади Триумфальной арки (Этуаль). Демонстранты попытались захватить контрольно-пропускной пункт на входе в зону акции протеста. Одного человека задержали.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции, еще двух человек задержали за незаконное ношение оружия.

Из-за акций протеста в Париже закрыты семь центральных станций метро. Безопасность субботних столичных выступлений против повышения цен на бензин обеспечивают около шести тысяч полицейских и жандармов.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что власти понимают обеспокоенность народа, но не будут менять курс. Французский лидер также рассказал, в частности, о планах увеличить затраты на возобновляемые источники энергии и сократить долю атома в энергетике на 50 процентов к 2035 году.