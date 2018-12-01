В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ во время проходящей в Париже акции против повышения цен на бензин, сообщает телеканал LCI.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ во время проходящей в Париже акции против повышения цен на бензин, сообщает телеканал LCI.
Массовые протесты движения «желтых жилетов» начались в стране 17 ноября. В прошедшую субботу в них участвовали более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских Полях.
По информации телеканала, стычки с правоохранителями произошли у аптеки Publicis недалеко от площади Триумфальной арки (Этуаль). Демонстранты попытались захватить
Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции, еще двух человек задержали за незаконное ношение оружия.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что власти понимают обеспокоенность народа, но не будут менять курс. Французский лидер также рассказал, в частности, о планах увеличить затраты на возобновляемые источники энергии и сократить долю атома в энергетике на 50 процентов к 2035 году.
Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23 процента, на бензин — на 15 процентов.