Пассажир снял, как у Airbus 320 начала отваливаться обшивка двигателя

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Y2AraoKe6Ls?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации издания USA Today, Airbus 320 вылетел из аэропорта Лас-Вегаса в Тампу в пятницу около 7:00 по местному времени (18:00 мск).

Однако спустя несколько минут после взлета, пассажиры заметили, что у двигателя отходит обшивка, и сообщили об этом бортпроводникам.

Из-за инцидента самолет вернулся в аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе.