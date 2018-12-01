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12:57 (мск), источник: РИА Новости

Пассажир снял, как у Airbus 320 начала отваливаться обшивка двигателя

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пассажир самолета авиакомпании Frontier Airlines снял на видео, как во время полета воздушное судно теряет обшивку двигателя.

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Во время загрузки произошла ошибка.

По информации издания USA Today, Airbus 320 вылетел из аэропорта Лас-Вегаса в Тампу в пятницу около 7:00 по местному времени (18:00 мск).

Однако спустя несколько минут после взлета, пассажиры заметили, что у двигателя отходит обшивка, и сообщили об этом бортпроводникам.

Из-за инцидента самолет вернулся в аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе.

На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.
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