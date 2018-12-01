Пассажир снял, как у Airbus 320 начала отваливаться обшивка двигателя
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пассажир самолета авиакомпании Frontier Airlines снял на видео, как во время полета воздушное судно теряет обшивку двигателя.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пассажир самолета авиакомпании Frontier Airlines снял на видео, как во время полета воздушное судно теряет обшивку двигателя.
По информации издания USA Today, Airbus 320 вылетел из аэропорта
Однако спустя несколько минут после взлета, пассажиры заметили, что у двигателя отходит обшивка, и сообщили об этом бортпроводникам.