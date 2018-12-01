Полиция начала задерживать участников движения «Желтые жилеты» в Париже

Источник: AP 2018

Сотрудники французской полиции проводят в субботу задержания демонстрантов из движения «Желтые жилеты» в районе Елисейских полей, передают парижские СМИ.

Согласно данным главы МВД Кристофа Кастанера, там собрались 200 мирных демонстрантов, однако на подступах к Елисейским полям, по данным министра собрались около 1,5 тыс. менее дружелюбно настроенных людей, пытающихся спровоцировать полицейских.

«Наши силы безопасности дают отпор хулиганам. Задержаны уже 39 человек», — отметил Кастанер.

Все магазины на Елисейских полях закрыты, причем владельцы постарались защитить витрины, чтобы хулиганы их не сломали.

Источник: AP 2018

На прошлой неделе в центре французской столицы прошла масштабная демонстрация «Желтых жилетов», протестующих против повышения цен на бензин. Во время беспорядков многие магазины понесли существенный ущерб. В эти выходные полицейские предприняли в центре Парижа жесткие меры по обеспечению безопасности. Такая обстановка, видимо, отпугнула многих протестующих, решивших не приходить в центр Парижа, отмечают СМИ.

Источник: AP 2018

Источник: AP 2018

«Желтые жилеты» протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции — показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Желтый жилет на активистах стал признаком принадлежности к участникам этой акций протеста по всей стране.

Кроме того, протестное движение «желтых жилетов» уже перекинулось из Франции на Бельгию.

Елисейские поля — одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Они известны, в частности, возведенной по распоряжению Наполеона Триумфальной аркой, а также — многочисленными магазинами, часть которых — люксовые.