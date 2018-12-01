Корреспондент RT France пострадал при разгоне протестующих в Париже

Источник: AP 2018

Отмечается, что журналист был ранен резиновой пулей, которые полиция, вероятно, использовала для разгона протестующих.

На опубликованных кадрах видно, что пуля попала Леже в нижнюю челюсть. Он добавил, что получил ранение, несмотря на то, что его было легко «идентифицировать как журналиста».

Ранее 1 декабря сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против протестующих. Прибывший на место демонстраций министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер пытался призвать митингующих к спокойствию и поддержать полицейских, которые стоят в оцеплении.