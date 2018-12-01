Опубликованы кадры с места схода с рельсов поезда в Омской области
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи выложили на Youtube ролик, в котором видны последствия схода вагонов на Транссибирской магистрали.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи выложили на Youtube ролик, в котором видны последствия схода вагонов на Транссибирской магистрали.
Грузовой поезд сошел с рельсов на перегоне между Омской и Тюменской областями вечером 30 ноября. Часть вагонов состава опрокинулась. Пострадавших и угрозы экологической катастрофы нет.
Отмечалось, что в числе вагонов было несколько платформ с военной техникой. После проведения ремонтных работ их доставят к месту назначения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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