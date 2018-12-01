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16:43 (мск), источник: РИА Новости

Опубликованы кадры с места схода с рельсов поезда в Омской области

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи выложили на Youtube ролик, в котором видны последствия схода вагонов на Транссибирской магистрали.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Грузовой поезд сошел с рельсов на перегоне между Омской и Тюменской областями вечером 30 ноября. Часть вагонов состава опрокинулась. Пострадавших и угрозы экологической катастрофы нет.

Отмечалось, что в числе вагонов было несколько платформ с военной техникой. После проведения ремонтных работ их доставят к месту назначения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщила Западно-Сибирская железная дорога, из-за происшествия может возникнуть задержка в движении поездов на станции Омск-пассажирский сроком от одного до четырех часов.

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