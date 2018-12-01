Опубликованы кадры с места схода с рельсов поезда в Омской области

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/or3sxFqXcLE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Грузовой поезд сошел с рельсов на перегоне между Омской и Тюменской областями вечером 30 ноября. Часть вагонов состава опрокинулась. Пострадавших и угрозы экологической катастрофы нет.

Отмечалось, что в числе вагонов было несколько платформ с военной техникой. После проведения ремонтных работ их доставят к месту назначения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.