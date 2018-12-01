Опасное место: в Керченском проливе столкнулись корабли

Источник: РИА "Новости"

В Керченском проливе столкнулись два грузовых судна: один шел под флагом Того, другой — Мальты. Инцидент произошел в 15 км от Крымского моста. Причиной инцидента стало маневрирование, которое корабль Того осуществлял слишком близко от мальтийского судна. В результате винт корабля Того зацепился за якорную цепь судна Мальты. Последнее после случившегося было вынуждено лечь в дрейф.

Два грузовых корабля, следовавших к российским и украинским портам, столкнулись в Керченском проливе 30 ноября, сообщает НСН. Как сообщили крымские экстренные службы, столкновение произошло в 15 километрах от Крымского моста.

Согласно сайту, отслеживающему передвижения кораблей в реальном времени, суда столкнулись во время маневров. Они оба следовали из Констанцы в Азовское море и ожидали транзита через пролив. Но в ходе маневрирования винт грузового корабля Lady Maria, который шел под флагом Того, зацепился за якорную цепь другого грузового корабля — Azov Concord, идущего под флагом Мальты.

В результате инцидента у мальтийского теплохода была сломана лопасть винта, а сухогруз из Того получил незначительные повреждения, передает ФАН.

Судно под флагом Мальты было вынуждено лечь в дрейф и теперь ожидает ремонта. Сухогруз же продолжил следование по своему маршруту. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как стало известно агентству, суда даже не подавали сигнал SOS.

В последние дни к Керченскому проливу приковано особенно пристальное внимание, и связано оно с инцидентом, произошедшим там 25 ноября.

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Украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как сообщили в ФСБ России, незаконно вторглись на российскую территорию. Первый раз это произошло еще утром того дня, но затем попытка незаконных действий в пределах территориальных вод России повторилась в 19:00.

Суда погранслужбы ФСБ и Черноморского флота призывали корабли ВМС Украины немедленно остановиться, но украинские суда проигнорировали все обращения к ним. К тому же в российском ведомстве уточнили, что украинские моряки совершали опасное маневрирование.

Чтобы остановить незаконно пересекшие границу корабли российским службам пришлось применить оружие, в результате чего пострадали трое военнослужащих ВМС Украины, но им сразу же оказали помощь.

Российские пограничники также сообщили о задержании украинских судов.

По словам представителей ФСБ, украинская сторона знает установленный порядок прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу, и корабли Украины ранее уже использовали этот порядок для совершения мирного прохода. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

Через некоторое время стало известно, что российский суд отправил под арест 24 украинских моряков, подозреваемых в нарушении российской границы. Они будут содержаться в СИЗО до 25 января.

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После инцидента в проливе официальный представитель НАТО Оана Лунгеску и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвали обе стороны проявлять сдержанность.

Украинский МИД обвинил в инциденте Россию, отметив, что российские корабли «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

«Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы», — заявили украинские дипломаты.

В то же время в России действия украинской стороны в данном случае называют провокацией. Более того, как заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», эта провокация была совершена по инициативе президента Украины Петра Порошенко, который организовал это в преддверии выборов.

Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение. Владимир Путин президент России

Он подчеркнул, что украинские корабли вошли в российскую акваторию, которая была таковой еще до присоединения Крыма.

«Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы им все равно предложили взять лоцмана — молчали, вообще никак не отвечали», — напомнил глава государства.

Он пояснил, что в данной ситуации российские пограничники выполняли свой служебный долг и не могли поступить иначе.

«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они (пограничники. — “Газета.Ru”) действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд», — указал российский лидер.