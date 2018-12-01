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18:36 (мск), источник: РИА Новости

ФСИН прокомментировала новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Новое видео из колонии с осужденным на 20 лет по делу о массовом убийстве Вячеславом Цеповязом снимали не в его камере, а в комнате психологической разгрузки, сообщили в пресс-службе ФСИН.

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Источник: РИА Новости

В ведомстве отметили, что видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии, то есть к 2015−2016 годам.

По словам представителя пенитенциарного ведомства, по этому видео идет проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых Цеповяз позирует в робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области.
Позднее в интернете появилась видеозапись из колонии, где отбывает наказание Цеповяз.

На видео он запечатлен с другими людьми, вероятно, тоже осужденными. Все они сидят в комнате с голубыми стенами, в ней стоит мягкая мебель и телевизор.

Голос за кадром говорит, что в комнате «сделали ремонт, чтобы дышалось легче». Некоторые СМИ сообщили, что эта комната — тюремная камера Цеповяза.

Дело Цапка

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок получил пожизненный срок, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

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