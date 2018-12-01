ФСИН прокомментировала новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии

Источник: РИА Новости

В ведомстве отметили, что видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии, то есть к 2015−2016 годам.

По словам представителя пенитенциарного ведомства, по этому видео идет проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N_TSb5godXo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых Цеповяз позирует в робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области.

Позднее в интернете появилась видеозапись из колонии, где отбывает наказание Цеповяз.

На видео он запечатлен с другими людьми, вероятно, тоже осужденными. Все они сидят в комнате с голубыми стенами, в ней стоит мягкая мебель и телевизор.

Голос за кадром говорит, что в комнате «сделали ремонт, чтобы дышалось легче». Некоторые СМИ сообщили, что эта комната — тюремная камера Цеповяза.

Дело Цапка

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок получил пожизненный срок, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.