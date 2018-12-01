В Париже в ходе протестов пострадали по меньшей мере 65 человек

Источник: РИА Новости

Участники протестного движения «желтых жилетов» стали собираться на Елисейских полях с раннего утра субботы. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

По последним данным, число пострадавших в ходе субботних протестов возросло до 65. Отмечается, что в числе раненых 11 сотрудников правоохранительных органов. На данный момент трудно оценить серьезность ранений.

Первая масштабная акция «желтых жилетов» состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов — снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.

Движение против повышения цен на топливо получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.