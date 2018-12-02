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14:47 (мск), источник: РИА Новости

В Грузии семь граждан Украины задержали за незаконный оборот оружия

ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. В Тбилиси задержаны семь граждан Украины за приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, заявили РИА Новости в МВД Грузии.

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Ранее грузинские телекомпании сообщили, что правоохранители задержали в Тбилиси в ночь на воскресенье нескольких граждан Украины, в их числе был бывший грузинский военнослужащий Лука Чхетия, воевавший в украинском батальоне «Донбасс».

«В Тбилиси на улице Лихаури задержаны семеро граждан Украины по 3 и 6 статье 236 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение и хранение группой огнестрельного оружия, боевых материалов, взрывных устройств», — заявили в ведомстве.

В министерстве не уточнили информацию о Чхетия.

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