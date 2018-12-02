В Грузии семь граждан Украины задержали за незаконный оборот оружия

Ранее грузинские телекомпании сообщили, что правоохранители задержали в Тбилиси в ночь на воскресенье нескольких граждан Украины, в их числе был бывший грузинский военнослужащий Лука Чхетия, воевавший в украинском батальоне «Донбасс».

«В Тбилиси на улице Лихаури задержаны семеро граждан Украины по 3 и 6 статье 236 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение и хранение группой огнестрельного оружия, боевых материалов, взрывных устройств», — заявили в ведомстве.