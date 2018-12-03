Изобретателя бифидока арестовали в его отсутствие

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», заочно арестован и объявлен в международный розыск совладелец фармпроизводителя «Партнер», изобретатель популярного кисломолочного напитка бифидок Игорь Вайншток. Московское управление СКР инкриминирует предпринимателю злоупотребление полномочиями и невыплату зарплаты сотрудникам фирмы. Сам господин Вайншток считает собственное уголовное преследование «частью плана рейдерского захвата» его предприятия, на которое до последнего времени приходился 61% российского рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов.

Пресненский суд столицы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР по Москве о заочном аресте совладельца компании «Партнер» Игоря Вайнштока, который также известен тем, что изобрел популярный напиток бифидок. Господин Вайншток объявлен следствием в международный розыск, а судебное решение теперь позволяет направить документы на него в Интерпол для занесения данных предпринимателя в разыскную базу. Сейчас господин Вайншток находится за границей. Сам он сообщил «Ъ», что «поехал к друзьям», но не стал называть страну, где в настоящее время проживает.



Помимо господина Вайнштока, по данным «Ъ», фигурантами уголовного дела также являются другой совладелец и председатель совета директоров «Партнера» Сергей Иванченко, по решению суда помещенный под домашний арест, и член совета директоров компании Николай Загородник, с которого следствие взяло подписку о невыезде.

Всем им СКР инкриминирует невыплату зарплаты (ст. 145 УК РФ), а господину Вайнштоку — еще и злоупотребление полномочиями (ст. 201).

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по заявлению представителей Фондсервисбанка, который проходит по делу потерпевшей стороной. Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером» нанесло ей ущерб в размере 42 млн руб.



Отметим, что сначала дело вел отдел СКР по Замоскворецкому району Москвы, затем им занялось следственное управление Западного округа столицы и наконец городское ГСУ СКР. В рамках расследования были проведены обыски на предприятии и в квартире господина Вайнштока. «Я был на работе, и мне после обыска позвонили родственники, которые сказали, что оперативники сидят в машине, припаркованной возле подъезда,—рассказал “Ъ” бизнесмен.— Поняв, что полицейские ждут меня, я, вместо того чтобы уехать в их сопровождении в “Матросскую Тишину”, взял такси и отправился в аэропорт».

Вины бизнесмен не признает, утверждая, что его уголовное преследование «является частью плана рейдерского захвата» предприятия.

Отметим, что ЗАО «Партнер» было основано в 1992 году и стало одним из первых частных московских предприятий — оно было зарегистрировано под номером 134. До 2017 года «Партнер» являлся одним из крупнейших в России и СНГ производителем пробиотиков: на трех предприятиях в Москве и Подмосковье компания выпускала медицинские и ветеринарные препараты «Бифидумбактерин», «Бифидумбактерин форте», «Пробифор», «Флорин форте», «Гепафор», «Бифидум-СХЖ», «Зоонорм» и «Биопротектин». На «Партнер» до недавнего времени приходился 61% российского рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов (без учета поставок для льготников). Кроме того, «Партнер» разрабатывает и производит иммунобиологические продукты питания под торговой маркой «Бифидок» и контролирует более 200 предприятий молочной промышленности. В 2017 году выручка компании составила 516 млн руб., чистая прибыль — 23 млн руб.

Однако в октябре этого года Арбитражный суд Москвы признал «Партнер» банкротом по иску Фондсервисбанка. Общие требования кредиторов к предприятию превышают 1 млрд руб.