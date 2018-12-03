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13:37 (мск), источник: RTVi

NYT: саудовские власти следили за Хашкаджи с помощью израильской компьютерной программы

Саудовский диссидент Омар Абдулазиз, близкий к убитому журналисту Джамалу Хашкаджи (Хашогги), подал в суд на израильского производителя софта NSO Group. Об этом 2 декабря написала газета New York Times.

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Абдулазиз рассказал, что власти Саудовской Аравии установили на его телефон программу Pegasus, которую разработала NSO Group. Этот шпионский софт позволяет прослушивать разговоры, читать сообщения, а также отслеживать историю браузера. По мнению Абдулазиза, так саудовские власти могли следить за Хашкаджи.

Представители NSO Group заявили, что использовать их софт могут использовать только госструктуры и только в целях борьбы с терроризмом и преступностью. В компании также отметили, что разрешение на продажу их программ дает правительство Израиля.

В начале ноября бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США сказал, что разведка Саудовской Аравии совершила хакерскую атаку против друга Хашкаджи. По его словам, для этого они использовали софт от NSO Group.

Компанию NSO Group основали в 2010 году. По информации Forbes, ее софт использовали в Турции, Катаре, Кении, Узбекистане, Мозамбике, Марокко, Йемене, Саудовской Аравии, Нигерии, Бахрейне и Венгрии.

Джамаля Хашкаджи убили 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства признали его гибель спустя три недели. В середине ноября газета Washington Post со ссылкой на источник в ЦРУ написала, что приказ убить Хашкаджи отдал наследный принц Мухаммед. Саудовские власти отрицают любую причастность наследного принца к произошедшему.

С 2017 года Хашкаджи жил в США, где писал для Washington Post. В своих статьях он критиковал правительство Саудовской Аравии и призывал власти прекратить аресты политических активистов.

Следите за развитием темы «Тайна убийства саудовского журналиста.»
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