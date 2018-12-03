NYT: саудовские власти следили за Хашкаджи с помощью израильской компьютерной программы

Абдулазиз рассказал, что власти Саудовской Аравии установили на его телефон программу Pegasus, которую разработала NSO Group. Этот шпионский софт позволяет прослушивать разговоры, читать сообщения, а также отслеживать историю браузера. По мнению Абдулазиза, так саудовские власти могли следить за Хашкаджи.
Представители NSO Group заявили, что использовать их софт могут использовать только госструктуры и только в целях борьбы с терроризмом и преступностью. В компании также отметили, что разрешение на продажу их программ дает правительство Израиля.
Компанию NSO Group основали в 2010 году. По информации Forbes, ее софт использовали в Турции, Катаре, Кении, Узбекистане, Мозамбике, Марокко, Йемене, Саудовской Аравии, Нигерии, Бахрейне и Венгрии.
Джамаля Хашкаджи убили 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства признали его гибель спустя три недели. В середине ноября газета Washington Post со ссылкой на источник в ЦРУ написала, что приказ убить Хашкаджи отдал наследный принц Мухаммед. Саудовские власти отрицают любую причастность наследного принца к произошедшему.
С 2017 года Хашкаджи жил в США, где писал для Washington Post. В своих статьях он критиковал правительство Саудовской Аравии и призывал власти прекратить аресты политических активистов.