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13:18 (мск), источник: Daily Storm

CNN опубликовал переписку Хашкаджи о саудовском принце и оппозиционных «киберпчелах»

Публицист хотел создать сайт, на котором молодые оппозиционеры критиковали бы Эр-Рияд.

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Убитый в Стамбуле журналист Джамаль Хашкаджи хотел создать «электронную армию» оппозиционных властям Саудовской Аравии активистов и обсуждал это с единомышленниками в онлайн-переписке. Организацию называли «Армия пчел» или «киберпчелы». Наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана Хашкаджи называл зверем и сравнивал с персонажем компьютерной игры Pac-Man, который не может насытиться, убивая своих врагов. Обо всем этом говорится в опубликованной CNN переписке публициста с саудовским оппозиционером Омаром Абдель Азизом.

Около 400 сообщений из WhatsApp CNN передал Абдельазиз, проживающий в Канаде. Активист считает, что в Эр-Рияде читали их переписку с Хашкажи, что могло стать одной из причин гибели журналиста в Стамбуле.

Хашкаджи хотел создать платформу наподобие Twitter, где активисты могли бы публиковать короткие сообщения о нарушении прав человека в Саудовской Аравии. В июне журналист перевел Абдель Азизу пять тысяч долларов на создание портала и пообещал еще 25 тысяч.

Сторонники Хашкаджи намеревались провезти в страну иностранные телефонные сим-карты, чтобы вывести «киберпчел» из-под контроля властей.

Однако в августе Хашкаджи и Абдель Азиз прекратили в переписке обсуждать проблемы создания «электронной армии», получив сигнал, что власти Саудовской Аравии знают, чем занимаются оппозиционеры. Хашкаджи и Абдель Азиз тем не менее не придали этому особого значения, возложив все надежды на Бога. Абдель Азиз написал своему собеседнику, что, если король и наследный принц будут повторять ошибки правителя Ливии Муаммара Каддафи (идти на обострение конфликта), он готов к самым серьезным последствиям, в том числе тюрьме.

Хашкаджи не стеснялся в выражениях, описывая наследного принца Саудовской Аравии. Он называл Мухаммеда бен Салмана «зверем» и сравнивал его с Pac-Man, который чем больше «съедает» золотых фишек, тем больше ему нужно: «Я не удивлюсь, если притеснение постигнет даже тех, кто его поддерживает».

Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист работал на The Washington Post. Турецкие правоохранители считают, что мужчина был убит, а его тело расчленили, чтобы было легче его спрятать. Американские спецслужбы считают, что приказ убить Хашкаджи мог отдать сам наследный принц Саудовской Аравии. В Эр-Рияде признали, что Хашкаджи убили в здании консульства, однако категорически отрицают причастность к преступлению первых лиц государства.

Следите за развитием темы «Тайна убийства саудовского журналиста.»
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