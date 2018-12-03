CNN опубликовал переписку Хашкаджи о саудовском принце и оппозиционных «киберпчелах»

Убитый в Стамбуле журналист Джамаль Хашкаджи хотел создать «электронную армию» оппозиционных властям Саудовской Аравии активистов и обсуждал это с единомышленниками в онлайн-переписке. Организацию называли «Армия пчел» или «киберпчелы». Наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана Хашкаджи называл зверем и сравнивал с персонажем компьютерной игры Pac-Man, который не может насытиться, убивая своих врагов. Обо всем этом говорится в опубликованной CNN переписке публициста с саудовским оппозиционером Омаром Абдель Азизом.

Около 400 сообщений из WhatsApp CNN передал Абдельазиз, проживающий в Канаде. Активист считает, что в Эр-Рияде читали их переписку с Хашкажи, что могло стать одной из причин гибели журналиста в Стамбуле.

Хашкаджи хотел создать платформу наподобие Twitter, где активисты могли бы публиковать короткие сообщения о нарушении прав человека в Саудовской Аравии. В июне журналист перевел Абдель Азизу пять тысяч долларов на создание портала и пообещал еще 25 тысяч.

Сторонники Хашкаджи намеревались провезти в страну иностранные телефонные сим-карты, чтобы вывести «киберпчел» из-под контроля властей.

Однако в августе Хашкаджи и Абдель Азиз прекратили в переписке обсуждать проблемы создания «электронной армии», получив сигнал, что власти Саудовской Аравии знают, чем занимаются оппозиционеры. Хашкаджи и Абдель Азиз тем не менее не придали этому особого значения, возложив все надежды на Бога. Абдель Азиз написал своему собеседнику, что, если король и наследный принц будут повторять ошибки правителя Ливии Муаммара Каддафи (идти на обострение конфликта), он готов к самым серьезным последствиям, в том числе тюрьме.

Хашкаджи не стеснялся в выражениях, описывая наследного принца Саудовской Аравии. Он называл Мухаммеда бен Салмана «зверем» и сравнивал его с Pac-Man, который чем больше «съедает» золотых фишек, тем больше ему нужно: «Я не удивлюсь, если притеснение постигнет даже тех, кто его поддерживает».