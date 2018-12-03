CNN опубликовал переписку Хашкаджи о саудовском принце и оппозиционных «киберпчелах»
Публицист хотел создать сайт, на котором молодые оппозиционеры критиковали бы
Публицист хотел создать сайт, на котором молодые оппозиционеры критиковали бы
Убитый в Стамбуле журналист Джамаль Хашкаджи хотел создать «электронную армию» оппозиционных властям Саудовской Аравии активистов и обсуждал это с единомышленниками в
Около 400 сообщений из WhatsApp CNN передал Абдельазиз, проживающий в Канаде. Активист считает, что в
Хашкаджи хотел создать платформу наподобие Twitter, где активисты могли бы публиковать короткие сообщения о нарушении прав человека в Саудовской Аравии. В июне журналист перевел Абдель Азизу пять тысяч долларов на создание портала и пообещал еще 25 тысяч.
Однако в августе Хашкаджи и Абдель Азиз прекратили в переписке обсуждать проблемы создания «электронной армии», получив сигнал, что власти Саудовской Аравии знают, чем занимаются оппозиционеры. Хашкаджи и Абдель Азиз тем не менее не придали этому особого значения, возложив все надежды на Бога. Абдель Азиз написал своему собеседнику, что, если король и наследный принц будут повторять ошибки правителя Ливии Муаммара Каддафи (идти на обострение конфликта), он готов к самым серьезным последствиям, в том числе тюрьме.
Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист работал на The Washington Post. Турецкие правоохранители считают, что мужчина был убит, а его тело расчленили, чтобы было легче его спрятать. Американские спецслужбы считают, что приказ убить Хашкаджи мог отдать сам наследный принц Саудовской Аравии. В