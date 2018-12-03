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13:58 (мск), источник: ТАСС

Москалькова пообещала проверить причины отмены концертов рэперов в нескольких регионах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала разобраться с причинами отмен концертов рэперов в ряде регионов страны.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Я обязательно разберусь в этих ситуациях, мне нужна конкретика: когда, где. Хорошо бы встретиться с артистами групп, чтобы понять их позицию», — сказала она в понедельник, отвечая на вопросы московских школьников в рамках всероссийского открытого урока «Права человека».

Школьники, задававшие вопросы об отмене концертов рэперов в ряде городов, интересовались, не усматривает ли омбудсмен проявлений цензуры, запрещенной Конституцией РФ, в отношении музыкантов.

Ранее стало известно о том, что концерты рэп- исполнителя Хаски (Дмитрий Кузнецов) были отменены в шести городах. Кузнецов был задержан 21 ноября в Краснодаре, ему не удалось провести концерт в клубе, и он собирался выступить на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков. 26 ноября адвокатам удалось добиться отмены решения суда.

Концерт хип-хоп исполнителя Элджея, запланированный в Якутске на 28 ноября, был отменен «в связи с угрозой срыва концерта по обоюдному согласию артиста и организаторов», сообщил представитель музыканта. Накануне стало известно, что управление образования горадминистрации направило письма дирекциям школ с рекомендацией не допускать школьников на концерт Элджея, поскольку «репертуар исполнителя может вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».

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