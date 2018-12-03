Стены разрисованы, экспонаты разбиты: митингующие разгромили музей Триумфальной арки в Париже

В Париже протестующие на митингах «желтых жилетов» разгромили музейные помещения Триумфальной арки. Участники протестов разбили несколько статуй, уничтожили несколько картин и разрисовали стены арки баллончиками с краской.
Председатель Центра национальных монументов (ЦНМ) Филипп Белаваль сообщил, что из-за этого музей закроет вход для всех, пока не закончатся митинги.
Общий ущерб помещениям Триумфальной арки оценили в миллион евро.
Напомним, 17 ноября во Франции начались митинги против повышения цен на топливо. Каждые выходные протестующие выходят на баррикады: жгут машины, блокируют дороги и разбивают витрины. При этом французы недовольны не только повышением цен, но и действующей властью. Они призвали президента Эмманюэля Макрона уйти в отставку, а также заявили, что «народ зол», они «не дойные коровы».
24 ноября полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстраций. Макрон осудил столкновения протестующих с полицией. Он заявил, что беспорядки в Париже не имеют ничего общего с мирным протестом, и пообещал, что виновные будут привлечены к суду.